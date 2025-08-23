Assim como as unhas autocolantes e as extensões de cílios
Marília Lovatel cursou Letras na Universidade Estadual do Ceará e é mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará. É escritora, redatora publicitária e professora. É cronista em O Povo Mais (OP+), mantendo uma coluna publicada aos domingos. Membro da Academia Fortalezense de Letras, integrou duas vezes o Catálogo de Bolonha e o PNLD Literário. Foi finalista do Prêmio Jabuti 2017 e do Prêmio da Associação de Escritores e Ilustradores de Literatura Infantil e Juvenil – AEILIJ 2024. Venceu a 20ª Edição do Prêmio Nacional Barco a Vapor de Literatura Infantil e Juvenil - 2024.
Fui apresentada às unhas autocolantes por minha irmã. E tive imediato fascínio pela praticidade da coisa. Eu nem imaginava que diversas lojas em que se compram xampus, tinturas e miudezas voltadas ao trato da aparência também disponibilizavam as opções das tais caixinhas de diversas cores, formatos e tamanhos. Basta escolher como deseja e levar para casa.
A aplicação é muito simples: retira-se a fina película plástica que protege a camada adesiva e, em seguida, pressiona-se a unha falsa na original. Algumas são extravagantes e se denunciam, não escondem a sua natureza artificial.
Outras passam perfeitamente pelas nossas próprias, sem que ninguém desconfie de que são postiças. Prometem a duração de uma semana, se você não descascar uma tangerina ou não lavar a louça sem luvas. Pois bem, assim eu quereria outros artigos, que igualmente houvesse com boa oferta e facilidade.
Um sorriso autocolante perfeitamente ajustável à boca nos dias em que não achamos motivos para sorrir, por exemplo.
Também me tornei adepta das extensões de cílios, que exigem uma manutenção a cada quinze ou vinte dias, conforme a frequência das piscadas.
Essa técnica deveria instantaneamente ampliar o olhar para o que realmente importa, de maneira que não nos escapasse uma oportunidade para exercitar a empatia, realizar uma gentileza, expressar a nossa solidariedade.
Não estão à venda compreensão, humildade, respeito, gratidão, temperança. Uma pena. Talvez a aparência do mundo fosse outra. Isso dependendo das devidas manutenções.
