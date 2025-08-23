Assim como as unhas autocolantes e as extensões de cílios

Foto: Lisa from Pexels Mãos com unhas longas e esmaltadas em tom escuro seguram uma caneca branca com desenhos de flores em preto. Ao fundo, um tecido claro

Fui apresentada às unhas autocolantes por minha irmã. E tive imediato fascínio pela praticidade da coisa. Eu nem imaginava que diversas lojas em que se compram xampus, tinturas e miudezas voltadas ao trato da aparência também disponibilizavam as opções das tais caixinhas de diversas cores, formatos e tamanhos. Basta escolher como deseja e levar para casa.

A aplicação é muito simples: retira-se a fina película plástica que protege a camada adesiva e, em seguida, pressiona-se a unha falsa na original. Algumas são extravagantes e se denunciam, não escondem a sua natureza artificial.

Outras passam perfeitamente pelas nossas próprias, sem que ninguém desconfie de que são postiças. Prometem a duração de uma semana, se você não descascar uma tangerina ou não lavar a louça sem luvas. Pois bem, assim eu quereria outros artigos, que igualmente houvesse com boa oferta e facilidade.

Um sorriso autocolante perfeitamente ajustável à boca nos dias em que não achamos motivos para sorrir, por exemplo.

Também me tornei adepta das extensões de cílios, que exigem uma manutenção a cada quinze ou vinte dias, conforme a frequência das piscadas.

Essa técnica deveria instantaneamente ampliar o olhar para o que realmente importa, de maneira que não nos escapasse uma oportunidade para exercitar a empatia, realizar uma gentileza, expressar a nossa solidariedade.

Não estão à venda compreensão, humildade, respeito, gratidão, temperança. Uma pena. Talvez a aparência do mundo fosse outra. Isso dependendo das devidas manutenções.

