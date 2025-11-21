Foto: Divulgação / Prefeitura de Viçosa do Ceará Imagem ilustrativa de apoio. No alto da Serra da Ibiapaba, Viçosa do Ceará revela um patrimônio que combina história, tradição e belezas naturais

Nasce a Festa Literária da Ibiapaba. De 20 a 22 de novembro de 2025, a primeira FLiiBi faz a literatura subir à serra para dar início à sua história em Viçosa do Ceará, evento que tem tudo para se tornar uma tradição. Assim, esta é uma crônica comemorativa de boas-vindas.

Sim! Devemos festejar todas as oportunidades de transformar a sociedade por meio da leitura, da literatura. Seja a inauguração de uma escola, a abertura de uma nova biblioteca, a estreia de uma livraria, a formação de um clube de leitores. Do mesmo modo, lamentamos cada livraria a menos, cada escola fechada, cada biblioteca sem recurso suficiente para seguir garantindo o direito de sonhar.

Na programação da FLiiBi, a homenagem aos povos originários da nossa região está por toda a parte, da Roda com os Mestres da Cultura Popular, com o Cacique João Venâncio (Almofala/CE), a Mestra Francisca Rodrigues (Viçosa do Ceará/CE), a Mestra Ana Maria dos Tucuns (Tianguá/CE), à nomeação dos espaços onde acontecem as mais diversas atividades: Oca de Saberes (Teatro D. Pedro II), Oca Literária (Praça Clóvis Beviláqua), Oca Exposição, Oca Cultural, Oca Literatura, Infância e Juventude.

A FLiiBi é palco para muitas artes, como o CINE-DEBATE, exibindo o filme “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry, com Rosemberg Cariry, para Serenatas, para a vibração dos corais na Igreja Matriz, para as canções dos shows de Humberto Pinho, na quinta, e de Kátia Freitas, na sexta, para os saraus, os lançamentos de livros, as oficinas, as palestras, as exposições, as contações de histórias, para dançar o Torém na Abertura com os Tremembés de Almofala/CE, para acompanhar o Cortejo com a Banda de Música de São Benedito, a marcante e celebrada presença indígena, artistas de muitas expressões culturais, e para a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral.

Entre os temas das Contações e das Rodas de Conversa, a riqueza da nossa ancestralidade miscigenada, de nosso sincretismo religioso, as Histórias de Encantamento dos Povos Quilombolas, a memória da Ibiapaba Colonial. Nas Mesas, escritores cearenses — como a que realiza este registro público, pondo com felicidade o nome nesta certidão de nascimento —, pessoal da Educação, agentes culturais, o Curador Renato Pessoa. E leitores, leitores, leitores.

Como algo assim pode ser qualquer coisa diferente de lindo? Se você que me lê não viveu isso de perto, pode começar a contar os dias para a segunda FLiiBi, imperdível como a primeira de muitas — assim eu espero, por isso eu torço.

