O valor invisível

Em tempos em que tantos correm atrás do lucro, alguns poucos compreendem que o lucro é apenas o aplauso do momento — o verdadeiro valor mora naquilo que não se vê. É o invisível que sustenta o visível. É o propósito que sustenta o resultado.

Recentemente, vivi um momento que traduz essa verdade: a eleição de Ana Luiza Ximenes Dias como Lojista do Ano pela CDL Fortaleza. Mais que uma homenagem, foi um símbolo. Ana Luiza representa uma geração que entende que empreender não é apenas vender — é servir. É inspirar pessoas, transformar ambientes, gerar movimento e, sobretudo, valorizar o humano em cada detalhe.

Ver o reconhecimento de uma mulher que constrói com coragem, sensibilidade e competência é testemunhar a força da coerência entre o que se acredita e o que se faz. Ela não é premiada apenas pelo que realiza, mas por como realiza — e isso faz toda diferença.

Nesta reunião da CDL, cuja votação tive a honra de acompanhar, lembrei-me de uma conversa recente entre dois grandes empreendedores brasileiros, em que se discutia o verdadeiro sentido de riqueza.



A ideia central era simples, mas profunda: o lucro é a gorjeta; o valor é o legado. Quantos empresários vivem escravos das planilhas, medindo sucesso apenas em números? Mas o que move um negócio de verdade é o que não cabe nas colunas de Excel — é o brilho no olhar da equipe, o encantamento do cliente, o orgulho silencioso de quem faz parte de algo maior.

Empreender é uma travessia entre o visível e o invisível. É o ato de transformar conhecimento em prática, erro em aprendizado e resultado em propósito. Não basta saber: é preciso fazer. Vivemos tempos de “obesidade cerebral”, em que muitos acumulam informação, mas poucos transformam isso em ação. O verdadeiro empreendedor é aquele que aprende executando, que cresce no meio das tempestades e que não espera o cenário perfeito para agir.

Há um traço comum entre os que prosperam: mentalidade, vendas e modelo. Mentalidade para resistir e reinventar. Vendas para gerar movimento. Modelo para sustentar o voo. Mas, acima de tudo, há uma convicção silenciosa: quem se vitimiza, afunda; quem protagoniza, avança.

O reconhecimento a Ana Luiza carrega também esse recado. É o mérito de quem lidera com propósito, vende com empatia e constrói com consistência. De quem sabe que confiança não nasce de discurso, mas de entrega. E que os negócios florescem quando as relações são tratadas com verdade.

Empreender no Brasil é um ato de fé. Fé na equipe, no cliente, na comunidade e em si mesmo.

E, como bem lembrava um dos mestres dessa conversa, o segredo está em aprender a “governar a própria vida”. Não esperar que o Estado, o mercado ou a sorte façam o que só nós podemos fazer: agir com auto responsabilidade e sonhar com disciplina.

A nova geração de líderes, como Ana Luiza, ensina isso com naturalidade: a prosperidade não é sobre o que se tem, mas sobre o que se multiplica. É sobre dividir conhecimento, não apenas dividir lucros, até porque o saber que se compartilha se multiplica.



Hoje, quando vejo empreendedores que constroem negócios sólidos e, ao mesmo tempo, humanos, percebo que o futuro pertence aos que unem técnica e ternura. Aos que entendem que resultado é consequência, não finalidade. E que o verdadeiro sucesso é aquele que inspira outros a também vencerem.

Ana Luiza Ximenes Dias nos lembra que o valor invisível — aquele que mora na essência do servir — é o que sustenta tudo o que brilha. E é justamente esse tipo de valor que o comércio de Fortaleza, e de todo o Brasil, precisa celebrar: o valor que transforma empresas em legado e resultados em história.





