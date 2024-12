Foto: Captura de tela do relatório da Polícia Federal Troca de mensagens entre Correa Netto e Mauro Cid sobre a aproximação deles com Cleverson Ney Magalhães, então assistente de Estevam Theophilo

Não é fácil você enfrentar todo um sistema, mas nada está perdido. Vamos vencer. Ponto final somente com a morte. Tudo dará certo no momento oportuno. Cada minuto é um minuto a menos.

Eu peço pra não vazar. Eu peço ao senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar 'não vazar', esquece. Pode vazar. O que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa é antes das eleições. Vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso pra mim é muito claro.

Como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer, é 64 de novo? É uma junta de governo? É um governo militar? É muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, pra que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no day after, né?

Espero, sinceramente, que vocês saibam o que estão fazendo. Eu também… Senão estou preso. Nenhum indício de fraude. Ele vai destruir nosso país, cara. Vai esperar virar uma Venezuela pra virar o jogo, cara? Democrata é o cacete. Não tem que ser mais democrata agora. ‘Ah, não vou sair das quatro linhas’. Acabou o jogo, pô. Não tem mais quatro linhas. Quatro linhas da Constituição é o caceta. Tem que ser a rataria.

Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar pra vocês agora. Tá bom?

O presidente tem que decidir e assinar esta merda, porra. Kid Preto, algumas fontes sinalizaram que o comandante da Força sinalizaria hoje. Foi ao Alvorada para sinalizar ao presidente que ele podia dar ordem. Se o senhor tá com o presidente agora e eu ouvi a tempo, porra, blinda ele contra qualquer desestímulo. GFG cagou? Puta merda! Sem esperança? Cada dia menos.

As frases acima foram todas tiradas de diálogos entre Bolsonaro e seus auxiliares ou dos auxiliares entre si, entre julho e dezembro de 2022. Não se pode tapar os ouvidos para isso, nem fazer de conta que era um grupo de aloprados ineptos.