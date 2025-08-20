No Ceará, o diabo veste praga

Jornalista, colunista de Economia da rádio O POVO/CBN; Coordenador de Projetos Especiais do Grupo O POVO DE COMUNICAÇÃO; Co-Autor do livro '50 Anos de Desenvolvimento Industrial do Ceará' e autor dos 'Diálogos Empresariais', dois livros reunindo depoimentos de líderes empreendedores do Estado do Ceará
A solução é o manejo, num “mutirão gigante envolvendo os proprietários de carnaubais na tarefa”, recomenda Amilcar, acrescentando que a Faec já iniciou orientação nesse sentido.
Nenhuma planta tem tanta identidade com o imaginário do cearense quanto a Carnaúba. Além de ser uma linda palmeira, a decantada “árvore da vida” tem inúmeras serventias, do seu caule à cera de carnaúba, uma riquíssima matéria-prima industrial com valiosa presença na nossa pauta de exportações há séculos. E agora na jardinagem. Como disse Amilcar: “precisamos nos livrar desse diabo”.
Quer entender e se informar sobre a conjunta econômica? Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.