No Ceará, o diabo veste praga

Foto: Jean Lopes Carnaúba

“Deus e o diabo na terra do sol”. Depois de um bom inverno no Ceará, o inesperado: as carnaubeiras estão sendo atacadas por uma trepadeira invasora conhecida como “unha do diabo”.

De origem desconhecida, a trepadeira adere ao caule da carnaubeira levando-a a morte em poucos dias, caso não seja removida.

O presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, confirma o problema, mais agravado no médio Jaguaribe. No entanto, disse ele, a “unha do diabo” já invadiu todo o Ceará.

Para dizima-la, dois caminhos, recomenda: a pulverização química ou o manejo humano. A primeira alternativa está descartada por questões ambientais.

A solução é o manejo, num “mutirão gigante envolvendo os proprietários de carnaubais na tarefa”, recomenda Amilcar, acrescentando que a Faec já iniciou orientação nesse sentido.

Nenhuma planta tem tanta identidade com o imaginário do cearense quanto a Carnaúba. Além de ser uma linda palmeira, a decantada “árvore da vida” tem inúmeras serventias, do seu caule à cera de carnaúba, uma riquíssima matéria-prima industrial com valiosa presença na nossa pauta de exportações há séculos. E agora na jardinagem. Como disse Amilcar: “precisamos nos livrar desse diabo”.