Quando você tem o Trump no seu pescoço...

Foto: Arquivo pessoal Etiqueta da blusa com o nome de Donald Trump

Domingo passado fiz a revisão anual de meu guarda-roupas. Peças que enjoei, camisas com colarinhos amarelados, calças com bainhas descosturadas, cortes de roupa fora de moda, tudo descarto no tempo devido. Outras vão ficando disponíveis pela qualidade do tecido, corte perfeito, originalidade.

Foi então que me surpreendi com uma camisa que comprara num magazine de Los Angeles, há cerca de dez anos. Colarinho branco, corpo listado, punhos dobrados para uso com abotoaduras. Ela continuava ali, no gavetão, intacta, com dobras perfeitas, como saída da caixa. É que eu nunca gostei da compra, modelo muito vistoso, tipo executivo vestindo estilizado para entrevista.

Olhando com mais cuidado, fiz uma descoberta: a camisa tem a etiqueta “Donald Trump”, do tempo em que ele licenciava seu nome para produtos diversos, principalmente roupa masculina. Trump distribuía seu faturamento à época em diferentes negócios, de hotelaria a objetos para golfe, seu esporte preferido.

Seu nome cintilava em diferentes vitrines, de Beverly Hills a Fifth Avenue. Imagino que Trump ainda não cogitava disputar a presidência dos EUA, mas sem dúvidas pendurava seu nome na boca dos

americanos, admiradores dessas extravagâncias.

Ainda hoje, mesmo ocupando pela segunda vez a presidência da república dos Estados Unidos, Trump carimba seu nome em produtos, alguns deles vendidos na Amazon, como por exemplo a caneta de bico grosso que ele usa para o jamegão oficial, que pode ser adquirida por uns R$ 250.

A camisa, vai continuar engavetada com cuidado. Talvez um dia sirva para alguma comemoração engravatada.