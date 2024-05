Sobre vagas de estacionamento e PCDs

Foto: Mauri Melo FAIXA branca pintada ao lado das vagas de carros para PCDs

Você já viu uma faixa branca pintada ao lado das vagas de carros para PCDs? Esses espaços foram determinados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a fim de permitir o embarque e o desembarque de pessoas com algum problema físico para ajudar na hora de retirar uma cadeira de rodas. Por essa razão, precisam ficar próximos ao acesso de circulação de pedestres e possuem uma medida específica de 1,20 metros. Tal decisão obedece à lei 13.146, cap. X, em seu art. 47.

Infelizmente, o desconhecimento ou a falta de educação têm permitido o uso inadequado desses espaços, muitas vezes ocupados por motos ou mesmo veículos cujos motoristas desprezam (ou desconhecem) as sinalizações nas calçadas. Esse é um exemplo do quanto faltam campanhas educativas e de conscientização, não apenas para educação no trânsito, mas de civilidade, além de uma fiscalização mais efetiva.

As campanhas publicitárias, nos últimos anos, principalmente as governamentais, são voltadas para o destaque de volumes de recursos aplicados em grandes obras; ou resultados extraordinários de projetos bem-sucedidos, mas esqueceram o seu papel educativo. Talvez um dos melhores exemplos disso seja o caso das vacinas, que retomaram recentemente, depois de uma pandemia e de polêmicas desnecessárias.

Clima e segurança alimentar

A tragédia do Rio do Grande do Sul reforça a necessidade de ações concretas e estruturadas para construir uma realidade diferente no curto, médio e longo prazos. Não deveria haver mais espaços para "palanques performáticos", nem para "ignorâncias pragmáticas", diante da complexidade da realidade.

O economista Célio Fernando, em entrevista ao Guia Econômico, da Rádio O POVO/CBN, fez seu alerta e lembrou: "Descarbonização não é uma questão de utópicos e sonhadores; falar de hidrogênio faz parte de uma ética global".

Em dezembro de 2023, a Confederação Nacional da Indústria na COP 28 (Conferência Mundial do Clima) apresentou estudo no qual estimava-se um valor de R$ 40 bilhões para os processos de descarbonização da indústria brasileira até 2050 e para o combate ao aquecimento global. O tempo está passando, e os problemas estão sendo apresentados - portanto, as ações precisam ser encaminhadas.

Para Célio Fernando, estamos vendo, com a catástrofe do Rio Grande do Sul, a ponta do iceberg. A situação, entretanto, pode ser ainda mais agravada não só do ponto de vista social, mas também econômico, em relação à produção de alimentos. "Imagine se isso ocorre no Pantanal, considerado o celeiro do Brasil e do mundo".

As questões climáticas e de transição energética, como ressalta Célio Fernando, também estão ligadas à segurança alimentar. Questões como essas não são só de governos, mas de toda a sociedade, que literalmente paga caro pelo agravamento das dificuldades. Aqui no Ceará, por exemplo, existem problemas já identificados com o avanço do nível do mar, além da necessidade de preservação das áreas de mangues, entre outras questões.

As incertezas provocadas pela natureza sempre existirão, mas a possibilidade de mitigar riscos é um dever de todos; a visão socioeconômica e de governança deve prevalecer. Por essa razão, a sigla ESG precisa ultrapassar as questões de modismo.

A nova gestão

Os consultores Eduardo Gomes de Matos e Gomes dos Santos lançam o volume 2 do livro "A Nova Gestão - futuro, trabalho e escolhas". Logo no prefácio, um alerta do professor Luís Lobão sobre como a negação já afundou as empresas. A publicação apresenta metodologias de análises e preparação para a aplicação de ações.