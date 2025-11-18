Bem-estar, estatísticas e o alerta sobre tabagismo

Foto: Reprodução / Adobe Stock ￼UM dos principais fatores do câncer de pulmão continua sendo o tabagismo

Existe uma máxima sobre o processo de envelhecimento: quem quiser viver bem por mais tempo tem de cuidar da saúde agora, com boa alimentação, sono regular e atividade física. A geração que adotou o estilo wellness (abordagem holística que busca um estado de pleno bem-estar) já entendeu isso, mas ainda há muita resistência, principalmente quando se fala em conceitos de diversão, normalmente associados a bebidas alcoólicas, noitadas e, em muitos casos, ao tabagismo.

Encontrei recentemente um amigo que tenta contradizer todas essas ideias de bem-estar. Com 75 anos, fumante há várias décadas, gosta de dizer que não toma água (prefere álcool). Abençoado com uma boa genética e uma forma alegre de enfrentar os problemas, não tem tido problemas de saúde, mas ele é uma exceção.

Principal causa de morte

O fato é que os números mostram o contrário: atualmente, as principais causas de morte no mundo (doenças cardiovasculares, neoplasias malignas) são associadas a hábitos ruins de alimentação e de sono, ao tabagismo e ao uso de álcool.

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), por exemplo, afeta cerca de 15 milhões de brasileiros e os seus principais fatores de risco são o tabagismo e a exposição prolongada à poluição. Em função da gravidade da situação, foi criado o Dia Mundial da DPOC (sempre às terceiras quartas-feiras do mês de novembro), na tentativa de conscientizar as pessoas para a prevenção e o diagnóstico precoce.

Dados recentes do Ministério da Saúde acenderam um sinal de alerta: o número de fumantes no país cresceu 25% entre 2023 e 2024, revertendo uma tendência de queda que durava quase duas décadas. "A popularização dos cigarros eletrônicos, especialmente entre os mais jovens, preocupa porque muitos acreditam que o vape é uma alternativa menos nociva, quando na verdade ele também contém substâncias tóxicas e pode causar inflamação pulmonar", alerta o pneumologista Renato Miranda Lima.

Outro problema é o desconhecimento sobre sintomas como tosse persistente, falta de ar e chiado no peito, muitas vezes negligenciados.

Reabilitação

Em Fortaleza, no próximo dia 26, a partir das 7 hora-s da manhã, na Avenida Beira Mar, haverá a quinta caminhada "Inspirando e Expirando pela Vida", promovida pelo programa de reabilitação pulmonar da Pulmocenter.

