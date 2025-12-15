Logo O POVO+
A quem pertence a sua vida?
Comentar
Foto de Neivia Justa
clique para exibir bio do colunista

Neivia Justa é jornalista, empreendedora, palestrante, mentora, professora, fundadora e líder da JustaCausa, com 30 anos de experiência como líder de Comunicação, Cultura, Diversidade, Equidade e Inclusão em empresas como Natura, GE, Goodyear e J&J. Criadora do programa #LíderComNeivia e dos movimentos #OndeEstãoAsMulheres e #AquiEstãoAsMulheres, foi a vencedora do Troféu Mulher Imprensa e do Prêmio Aberje 2017 e, em 2018, foi eleita uma das Top Voices do Linkedin Brasil

Neivia Justa opinião

A quem pertence a sua vida?

.Por que uma pessoa deve ser obrigada a viver quando sente que sua vida se tornou insuportável ou indigna pelo sofrimento, físico ou emocional, de um corpo ou uma mente em processo de falência?
Tipo Opinião
Comentar

Recentemente, li "O dia em que Eva decidiu morrer", um baita livro sobre o direito a uma boa morte, do meu querido amigo Adriano Silva. Você já reparou que o tema da longevidade está na pauta do dia, mas ninguém fala sobre o fim da vida?

Precisamos enfrentar o fato de que não somos imortais. Como diz a música: "saiba, todo mundo vai morrer..." A morte é, senão a única, uma das poucas certezas que temos na vida. Se não pensarmos nem falarmos sobre ela, será que conseguiremos decidir o que fazer, com serenidade e lucidez, quando nossa hora chegar?

A autodeterminação, o direito de decidir a hora de morrer, que o livro aborda, é um tema cercado de dogmas religiosos, médicos e jurídicos. Por que uma pessoa deve ser obrigada a viver quando sente que sua vida se tornou insuportável ou indigna pelo sofrimento, físico ou emocional, de um corpo ou uma mente em processo de falência?

O cinema já contou essa história algumas vezes. Lembro quando assisti "Como eu era antes de você" e me emocionei ao ver o personagem principal decidir morrer, por não suportar a ideia de ter se tornado tetraplégico e depender de cuidadores para viver. Neste ano, "O quarto ao lado" de Almodóvar, indicado ao Oscar, e o brasileiro "Sonhar com leões" abordaram de maneiras distintas a história de mulheres com câncer terminal que querem pôr um fim aos seus martírios.

Eva, a protagonista do livro, é o nome fictício da primeira brasileira que decidiu e conseguiu ter uma Morte Voluntária Assistida - MVA, na Suíça, assim como o moço de "Como eu era antes de você". A história é narrada a partir do relato de seu filho, que esteve ao lado dela durante os seis meses entre o AVC devastador que "a matou" e o momento de seu último suspiro, com data e hora marcados, em 2023.

Para além da detalhada jornada de Eva, o livro conta outras histórias que aconteceram ao redor do mundo, com motivações diversas. E traz também um guia sobre o trabalho das instituições existentes nos 14 países que permitem alguma forma de acesso à MVA.

Não tenho dúvida de que essa é uma obra essencial para avançarmos na luta pela autonomia no fim da vida e o direito de decidir morrer. Obrigada, Adriano.

 

Foto do Neivia Justa

Análises. Opiniões. Fatos. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?