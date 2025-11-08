Um vazio no basquete em semana de Clássico-Rei

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza Basquete Cearense perdeu em casa para o Corinthians pelo NBB 2025–2026

Não é fácil ser outro esporte numa semana de clássico no futebol. Sobretudo quando se trata de uma rivalidade acirrada entre duas equipes que polarizam as atenções e se enfrentam num contexto decisivo para ambas, como foi o caso da última quinta-feira, 6, no jogo Ceará 1 x 1 Fortaleza. A cobertura de um Clássico-Rei costuma ser extensa e exige muito de quem a faz desde antes da bola rolar, continuando durante a partida e seguindo após o apito final.

O olhar quase hegemônico que os dois principais clubes demandam acaba por ofuscar outros esportes na maior parte do tempo. O Fortaleza Basquete Cearense (Fortaleza BC) jogou e perdeu na última quarta-feira, 6, contra o Corinthians, no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Primeira mulher a dirigir uma equipe masculina do Novo Basquete Brasil (NBB, a elite nacional do esporte), a técnica sérvia Jelena Todorovic fazia também seu primeiro jogo em casa no comando da equipe cearense.

Técnica Jelena Todorovic assumiu o comando do Fortaleza Basquete Cearense nesta temporada Crédito: Lázaro Viana/Divulgação

Uma oportunidade para contar uma boa história. Mas os leitores do O POVO ficaram no vazio em relação à partida, que não recebeu nenhum registro no portal, nas redes ou no impresso. Matéria sobre a situação da equipe na competição foi publicada apenas na sexta-feira, 7, dois dias depois do jogo e após crítica do ombudsman na avaliação interna com a Redação.

A ausência não foi exclusividade do O POVO. O "Diário do Nordeste" não publicou nada a respeito em seu site. Dos veículos locais, apenas a seção cearense do Globo Esporte, fez registro do jogo, ainda que com uma nota bem protocolar, limitada praticamente ao resultado da partida, sem muitos detalhes.

Mudanças no Esportes

O Esportes do O POVO passa por uma reformulação ampla, com nova identidade visual, novos programas e um olhar mais voltado para a produção de conteúdo multiplataforma, especialmente quanto ao Youtube. Devo comentar em breve sobre as mudanças.

Editor-chefe, André Bloc cita que este é um período de "mudança significativa", destacando atenção que tem sido dada pela equipe ao audiovisual. "Mas é algo que a gente pode cobrir e deve ser cobrado. Ficou, de fato, um lapso”, assinala.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 06-11-2025: Pedro Raul e Lucas Sasha Campeonato Brasileiro Serie A Clássico Rei deu empate entre Fortaleza x Ceará. A partida aconteceu na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

É natural grandes clubes como Ceará e Fortaleza receberem mais atenção na cobertura. A predominância do futebol não é algo restrito à cobertura esportiva local e os dois times são o principal assunto de interesse dos leitores. Porém, embora bem longe desse nível de apelo, o Fortaleza BC consolidou um lastro considerável de mais de uma década no NBB e tem seu público, que deseja se informar sobre a equipe.

Dedicar atenção ao Fortaleza BC também contribui para manutenção e ampliação dessa audiência em outros esportes para além do futebol. Na noite deste domingo, às 21h30min, a equipe volta a jogar em casa, desta vez contra o Mogi das Cruzes (SP) em partida que também não merece ficar no vazio.

A irrelevância de uma teoria da conspiração

A socialite, modelo, influencer, empresária e agora também atriz Kim Kardashian foi assunto no O POVO não pelas muitas frentes nas quais se aventura no showbizz. Declaração dada pela americana em outra seara, questionando a ida do homem à Lua em 1969, foi mote para matéria publicada no último dia 30 de outubro com o título “Kim Kardashian duvida da ida do homem à Lua: 'Não acho que fomos'”.

“Por que a bandeira se mexe se lá não tem gravidade?”, foi um dos questionamentos feitos por ela em trecho do reality show “The Kardashians”. “Vão me chamar de louca de qualquer jeito. Mas é só abrir o TikTok e ver por si mesmo”, complementou, como quem dá uma senha para quem a segue de onde é possível buscar facilmente desinformação. Mas esse já é outro debate.

Kim Kardashian diz não acreditar que o homem foi à Lua Crédito: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

A publicação de matéria e de postagem sobre as declarações nas redes do O POVO foram criticadas por leitores. “Tive dificuldade de entender a relevância da opinião (a meu ver tola) dessa figura pública, a ponto de ser publicada em destaque, considerando que essa área não é exatamente onde ela se destaca", pontua o médico psiquiatra Joel Porfirio, integrante do Conselho de Leitores do O POVO.

"Fosse pra fazer uma análise dos negacionismos, vá lá. Fosse pra exemplificar a desproporção que se dá a opinião não embasada de celebridades em assuntos quaisquer, seria um bom debate. Mas anunciar que ela acredita ou não… A propósito, logo de cara o desconhecimento sobre o que é gravidade, um conceito colegial, fica estampado”, complementa.

A matéria em questão chega a mencionar, sem muita ênfase, que as alegações de Kardashian foram desmentidas por agências de checagem e pela própria Nasa.

Um outro conteúdo, produzido pela AFP e publicado automaticamente no dia seguinte no O POVO, destaca justamente que Sean Duffy, administrador interino da agência espacial americana, respondeu a Kardashian afirmando que o homem foi à Lua em 1969 com a missão Apolo 11 e em outras cinco oportunidades. No entanto, essa última matéria, mais conectada com a ideia de esfericidade da Terra, não recebeu destaque na home ou nas redes do O POVO.

É comum que postagens de matérias sobre o chamado “mundo dos famosos” recebam nas redes comentários críticos de seguidores quanto à relevância do assunto. A importância que se dá a um fato noticiado depende da natureza do conteúdo e do próprio interesse do leitor em consumi-lo.

Há quem prefira ler sobre política, quem goste mais de resenhas de filmes, de notícias de economia, de esportes, de fofocas das celebridades e por aí vai. Isso é uma coisa. Outra é se o conteúdo de entretenimento tem efeito desinformativo se sobrepondo ao informativo.

Dar vazão a teorias conspiratórias sem o mínimo embasamento, facilmente refutadas por evidências amplamente aceitas na comunidade científica, apenas sob o pretexto de destacar uma declaração dada por uma celebridade, serve apenas para minar a credibilidade que o jornalismo de entretenimento pode e merece ter.