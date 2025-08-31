Eventuais críticas ao STF não isentam golpistas de culpa
Na terça-feira inicia-se o julgamento de Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, com as provas apontando para a sua condenação. Esse feito inédito na história somente foi possível pela coragem demonstrada pelas instituições brasileiras, principalmente o Supremo Tribunal Federal
“Brasil dá lição de maturidade democrática” e “[Julgamento de Bolsonaro] é um triunfo da democracia”.
As frases aspeadas foram publicadas por dois dos principais jornais do mundo, o americano The New York Times e o britânico The Economist.
Essa mesma análise é praticamente unânime entre jornais importantes, mundo afora, que abordam o assunto às vésperas do julgamento do principal réu da tentativa de golpe de Estado no Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A não ser que se considere “comunista” qualquer publicação que não reze estritamente pela cartilha bolsonarista, existe entendimento generalizado na imprensa mundial de que a democracia brasileira está sob ataque, e que o STF desempenhou papel fundamental para conter a tentativa de golpe.
No entanto, as duas publicações fazem ressalvas quanto aos limites que devem ser observados pelo Judiciário brasileiro — e que o papel do STF precisa ser discutido.
Para a Economist, apesar de seus bons serviços em defesa da democracia, “paradoxalmente, uma tarefa fundamental é conter o Supremo Tribunal Federal”.
Segundo o NYT a prevalência da democracia representa também um desafio para o Brasil, devido às dúvidas levantadas quanto aos limites do Judiciário.
Ressalve-se que os bolsonaristas não querem debate nenhum. Buscam vingança contra alguns ministros — principalmente Alexandre de Moraes —, que eles acusam indevidamente de perseguição política. Nesse ambiente envenenado, será impossível qualquer discussão com um mínimo de equilíbrio sobre o assunto.
Observem que os pontos positivos somados pelo STF são bem maiores do que os possíveis equívocos, e nenhum deles compromete o julgamento em curso, com a democracia brasileira saindo vitoriosa do confronto.
A mais, nenhuma crítica que se possa fazer ao STF isenta de culpa aqueles que praticaram atrocidades contra as instituições democráticas.
Na terça-feira inicia-se o julgamento de Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado, com as provas apontando para a sua condenação. Esse feito inédito na história somente foi possível pela coragem demonstrada pelas instituições brasileiras, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que não se abalou com os ataques promovidos pelo presidente americano Donald Trump.
No entanto, passada a tempestade, será preciso encontrar o tempo certo para que o Congresso Nacional, o STF e a sociedade, iniciem um amplo debate sobre o desempenho da Suprema Corte, de modo a fortalecer cada vez mais o tribunal constitucional brasileiro.
