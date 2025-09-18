As "coincidências" da blindagem parlamentar

Foto: Divulgação/União Brasil ANTÔNIO Rueda esteve recentemente em Fortaleza e se reuniu com políticos da oposição e da base do governo do Estado

Em artigo anterior escrevi que, por “coincidência”, a PEC da Blindagem estava sendo votada no momento em que congressistas se viam às voltas com o Supremo Tribunal Federal (STF), investigados por supostas irregularidades no manejo das emendas parlamentares.

Fui dar uma conferida no estrago e cheguei a mais “coincidências”.

Uma delas, por meio do levantamento do jornal O Estado de S. Paulo, verificou o seguinte:

Correm no STF 36 inquéritos envolvendo 108 parlamentares, que podem ficar travados se a PEC da Blindagem virar lei. Nesse caso, somente poderão se tornar ações penais com autorização do Congresso.

Outra pesquisa, do jornal O Globo, no sistema do STF, mostra que pelo menos 25 parlamentares são alvos de investigações na Suprema Corte. Eles também serão beneficiados caso a PEC venha a ser aprovada.

O conteúdo da PEC da Blindagem ainda prevê, de maneira inédita, que presidentes de partidos políticos com representação no Congresso também ganharão foro especial no Supremo Tribunal Federal.

A Folha de S.Paulo/ICL publicou reportagem na edição de ontem com o título “Piloto diz que Rueda é dono de aviões operados por empresa de voos do PCC”.

Sendo que “Rueda” é Antônio Rueda, presidente do partido União Brasil; e PCC é a sigla da organização criminosa Primeiro Comando da Capital. O texto que abre a matéria da Folha é o seguinte:

“Um piloto afirmou em depoimento à Polícia Federal que o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, é o verdadeiro dono de ao menos quatro aeronaves operadas por uma empresa aérea ligada a Beto Louco e Primo, investigados por suspeita de lavar dinheiro para o PCC”.

Outra grande coincidência.

