A tragédia da política migratória de Trump

Foto: Melina Mara / POOL / AFP ￼TRUMP com o líder da maioria e o da linoria no Senado, o vice-presidente JD Vance, Melania Trump, o presidente da Câmara, o líder da maioria e o da minoria na Câmara

Era previsível que a brutalidade extrema com que agentes do ICE (agência de imigração dos Estados Unidos) agem terminaria em tragédia. E isso, infelizmente, aconteceu nesta quarta-feira, na cidade de Minneapolis (Minnesota), quando um policial do ICE (agência de imigração dos Estados Unidos) assassinou a tiros uma mulher americana que participava de um protesto contra uma operação para localizar imigrantes indocumentados. Ela tinha 37 anos e era mãe de três filhos: dois adolescentes e uma criança de seis anos.

A situação que levou um agente a disparar três tiros, atingindo o rosto de Renee Nicole Good, sem estar sob ameaça, foi tão evidente que até o presidente Donald Trump titubeou em justificar. Em entrevista ao jornal New York Times, após defender incondicionalmente o atirador em uma rede social — dizendo que a mulher tentou atropelar “cruelmente” o agente —, quando confrontado com o vídeo, mudou de tom e de assunto.

No entanto, Trump mandou seu vice, JD Vance, fazer ataques disparatados e covardes contra Good. Em entrevista coletiva, ele usou os velhos truques de seu guru para responder aos jornalistas: 1) ataque sempre; 2) negue tudo; 3) nunca admita uma derrota. Disse que o agente agiu em autodefesa; culpou a vítima pela própria morte e acusou a “extrema esquerda” por supostamente usar “técnicas terroristas” nas manifestações contra a política migratória do governo.

Um dos vídeos divulgados mostra claramente que a mulher, que bloqueava a rua com seu carro, não tentou atropelar nenhum dos policiais. Depois que um dos agentes gritou com ela, tentando abrir a porta do carro, ela engatou uma ré; em seguida, avançou com o carro, sem atingir o agente que estava à frente, o mesmo que fez os disparos.

Segundo os vizinhos, Good estava longe da imagem de uma mulher “radicalizada” após ter passado por uma “lavagem cerebral”, argumento que Vance tirou ninguém sabe de onde para justificar o injustificável.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, e o governador de Minnesota, Tim Walz, ambos democratas, protestaram contra a brutalidade dos agentes. Frey simplesmente disse: "Caiam fora daqui". Walz acusou Trump de divulgar informações falsas sobre a mulher assassinada.

A Casa Branca pôs o FBI para investigar o caso, afastando autoridades estaduais e municipais. Só para lembrar: Trump contaminou com suas mãos sujas todas as instituições americanas para submetê-las à sua vontade.

É assustadora a política que Trump está implementando, procurando um “inimigo interno” para justificar seu comportamento autoritário e a violência contra seu próprio povo.