Sob pressão, Toffoli deixa relatoria do caso Master

Foto: Rosinei Coutinho/STF Relatório da Polícia Federal (PF) indica menção ao nome do ministro Dias Toffoli em mensagens no celular do banqueiro Daniel Vorcaro

Uma reunião extraordinária do Supremo Tribunal Federal (STF), que terminou por volta das 20h30min do dia de hoje (12/2/2026), selou o destino do ministro Dias Toffoli.

Ele foi afastado da relatoria do caso do Banco Master, o que foi comunicado ao público por uma nota oficial do STF informando que Toffoli resolveu deixar voluntariamente a relatoria.

Mas a verdade é que ele foi constrangido a deixar a relatoria, tanto por pressão dos colegas quanto da opinião pública e, ainda, pelo trabalho da imprensa que acompanha intensamente esse caso.

Não havia mesmo como Toffoli continuar na relatoria sem afetar de forma irreversível a credibilidade do STF, que está sob escrutínio.

Observem que a pesquisa da Genial/Quaest, divulgada hoje, mostra que 82% dos brasileiros defendem um Código de Ética para ministros do STF. O comportamento de Toffoli na condução do caso Vorcaro teria o potencial de gabaritar todas as proibições inscritas em um código deontológico de qualquer profissão.

Manter Toffoli, portanto, custaria mais caro ao STF do que enfrentar o corporativismo, tomando a única decisão aceitável em uma situação que tenderia a deteriorar-se ainda mais.

Mas, só lembrando. Onde está a extrema direita que fazia zoada, pedindo o impeachment de ministros da Suprema Corte? Quando o STF agiu corretamente garantindo uma eleição limpa e condenando golpistas que atentaram contra a democracia, eles faziam zoada. Mas parece que o caso Master provocou uma debandada dos valentes. Por que será?