Sob pressão, Toffoli deixa relatoria do caso Master

Plínio Bortolotti integra o Conselho Editorial do O POVO e participa de sua equipe de editorialistas. Mantém esta coluna, é comentarista e debatedor na rádio O POVO/CBN. Também coordenada curso Novos Talentos, de treinamento em Jornalismo. Foi ombudsman do jornal por três mandatos (2005/2007). Pós-graduado (especialização) em Teoria da Comunicação e da Imagem pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Manter Toffoli, portanto, custaria mais caro ao STF do que enfrentar o corporativismo, tomando a única decisão aceitável em uma situação que tenderia a deteriorar-se ainda mais.
Mas, só lembrando. Onde está a extrema direita que fazia zoada, pedindo o impeachment de ministros da Suprema Corte? Quando o STF agiu corretamente garantindo uma eleição limpa e condenando golpistas que atentaram contra a democracia, eles faziam zoada. Mas parece que o caso Master provocou uma debandada dos valentes. Por que será?
Fatos e personagens. Desconstruindo a política. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.