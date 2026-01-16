Logo O POVO+
Agricultura e pecuária regenerativa como fundamento da economia profunda
Comentar
Foto de Raquel Acácio
clique para exibir bio do colunista

Bióloga e mestre pela Universidade Federal do Tocantins, Raquel da Silva Acácio possui mais de 15 anos de experiência em gestão ambiental, coordenação de equipes multidisciplinares e condução de programas de monitoramento de fauna, flora e ecossistemas aquáticos na Amazônia e no Cerrado. Na Fazenda do Futuro e no Hotel EcoAraguaia, atua na interface entre ciência, regeneração e gestão territorial, promovendo modelos inovadores de convivência entre natureza, comunidades e economia local — onde liderança e cuidado caminham lado a lado, como expressão viva de amor pela Terra.

Raquel Acácio economia

Agricultura e pecuária regenerativa como fundamento da economia profunda

É a partir desse ponto que este artigo se ancora. Se existe um Ser Gaiano capaz de sustentar uma nova economia, como ele atua no mundo concreto?
Comentar
Imagem ilustrativa de apoio (Foto: Pexels/mali maeder)
Foto: Pexels/mali maeder Imagem ilustrativa de apoio

A economia profunda nasce de um reconhecimento simples e radical: toda economia é, antes de tudo, uma expressão da relação entre o humano e a Terra. Na parte I desta série, revisitamos as raízes desse entendimento — a Ecologia Profunda, o Soil–Soul–Society e a visão da Terra como um sistema vivo — para afirmar que não existe prosperidade possível quando a economia se organiza contra os ciclos da vida.

Na parte II, avançamos para o humano necessário para sustentar essa transição: o Ser Gaiano, aquele que reconhece a si mesmo como parte do metabolismo do planeta e age a partir dessa consciência.

É a partir desse ponto que este artigo se ancora. Se existe um Ser Gaiano capaz de sustentar uma nova economia, como ele atua no mundo concreto? Onde essa consciência se materializa? A resposta começa no chão. Não em qualquer chão, mas na terra viva, cuidada, observada, regenerada ao longo do tempo.

A agricultura e a pecuária regenerativas surgem aqui não como um setor produtivo entre outros, mas como fundamento material, ecológico e ético da Economia Profunda. Produzir alimento é produzir paisagem, saúde, cultura e futuro. Quando essa produção ignora os ciclos da vida, a economia colapsa silenciosamente; quando os respeita, ela se renova.

Durante décadas, a agricultura moderna fragmentou aquilo que na natureza sempre foi integrado. Separou lavoura de floresta, pecuária de solo, produção de comunidade.

Leia mais

A Economia Profunda propõe o movimento inverso: integrar para regenerar. É a partir desse princípio que, na Fazenda do Futuro, a agricultura e a pecuária são conduzidas por sistemas integrados de produção, desenhados para cooperar com os ritmos naturais e, ao mesmo tempo, gerar produtividade real.

Um desses sistemas é o Sistema Agroflorestal (SAF) implantado em uma área de um hectare, que já acumula entre quatro e cinco anos de integração contínua. Trata-se de um mosaico vivo de linhas de floresta e linhas de roça, onde convivem cerca de dez espécies agrícolas e florestais.

A cultura-chave é o açafrão, estruturando economicamente o sistema, enquanto frutas, castanhas, raízes e espécies florestais de longo ciclo ampliam a resiliência ecológica e produtiva.

Não há componente animal nesse modelo. Ele foi desenhado para demonstrar como diversidade, sucessão ecológica, produção de alimento, madeira futura e sequestro contínuo de carbono podem coexistir no mesmo espaço. O resultado é um sistema agrícola carbono positivo, que produz hoje enquanto regenera o amanhã.

Em escala maior, a Fazenda do Futuro também prototipa um sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), inspirado na metodologia desenvolvida pela Embrapa. Esse sistema ocupa uma área de aproximadamente 30 hectares e integra floresta, pastagem e gado de corte em um desenho silvipastoril orientado para a produção de carne carbono positivo.

O componente florestal é composto por teca, uma madeira de alto valor econômico e forte capacidade de fixação de carbono. A floresta cria sombreamento, melhora o microclima e se torna parte estrutural do sistema produtivo.

O gado é manejado em pastagem rotacionada intensiva em cuidado: os animais mudam de área várias vezes ao dia, acompanhados por um pastor, permanecem sempre em ambiente sombreado, alimentam-se exclusivamente de pasto natural e apresentam alto nível de bem-estar. Nesse arranjo, floresta, solo, pastagem e animal trabalham juntos.

Na Fazenda do Futuro, a agricultura e a pecuária regenerativas constituem uma das sete dimensões do modelo de evolução e governança do território. Elas se conectam diretamente com o Turismo Regenerativo, que convida visitantes a conhecer e vivenciar esses sistemas vivos, e com a Escola Floresta, onde o território produtivo se transforma em espaço de aprendizagem.

O leitor é convidado a seguir acompanhando os próximos artigos da série — especialmente os dedicados à educação viva — e, se sentir o chamado, a conhecer de perto, no Cantão, Portal da Amazônia, a Fazenda do Futuro como território vivo de experimentação, aprendizado e regeneração.

Foto do Raquel Acácio

Ôpa! Tenho mais informações pra você. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.

O que você achou desse conteúdo?