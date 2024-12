Incra reconhece famílias de território quilombola de Salitre para o PNRA

Foto: Tatiana Fortes, em 15/06/2015 Comunidade quilombola de Serra dos Chagas, em Salitre

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) reconheceu famílias quilombolas do Território Quilombola Serra dos Chagas, em Salitre, a 572,70 km de Fortaleza, para terem acesso às políticas públicas do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA).

Medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira, 17, e deve beneficiar 32 famílias.

Comunidade remanescente de quilombo

A comunidade de Serra dos Chagas foi reconhecida e declarada pelo Incra como Remanescente de Quilombos em novembro de 2015, em portaria publicada no DOU.

Documento reconheceu a existência de 32 famílias situadas em uma área de 2.338 hectares de Salitre. Com a decisão, o território não pode mais ser contestado.

Serra das Chagas

De acordo com o Observatório Quilombola e Territórios Negros (OQ), famílias negras tradicionais da região da Serra do Araripe formam a comunidade.

"Na origem das famílias está a presença de patriarcas negros, descendentes de escravos, que migraram do município pernambucano de Araripina, no período entre o final do século XIX e a década de 40, para fixar moradia e constituir família em terras no entorno e na Serra dos Chagas", diz o OQ.



Territórios certificados em Salitre

Serra das Chagas é um dos quatro territórios certificados em Salitre. Outras comunidades na zona rural da cidade foram certificadas pela Fundação Cultural Palmares: Arapuca; Lagoa dos Crioulos; e Serra dos Leontinos.

Outras cinco comunidades estão mapeadas e em processo de certificação: Colodinos Serra dos Nogueiras; Sítio Quincas; Baixa funda; Serrinha sede e Serra do Salitre.

