Sexo não difama e nem define mulher

“Ela está namorando agora. Ainda bem que está transando”. A frase foi de um homem de pouco mais de 30 anos, falando da sua ex-mulher, mãe de sua filha, que há mais de dois anos após a separação, começou a namorar. O tom, dentro do contexto da conversa, foi bem claro: mulheres que têm relações sexuais seriam mais “calmas”. Pior: será se ele pensa que mulheres solteiras, divorciadas ou viúvas não fazem sexo?

Existe uma cultura de que, quando o assunto é sexo, a mulher não faz muitas escolhas. Parece sempre que ela está no submundo do anônimo, do não pode, da difamação, da vergonha, da passividade. E também na condição dependente entre relações carnais e suas posturas diante dos desafios cotidianos da vida, como o de mãe em um sistema de guarda compartilhada.

É muito frequente que as mulheres sejam colocadas em cenários e contextos sexuais de uma forma em que ela não é a protagonista da história. Há sempre alguém que acha ter o direito de saber mais do que ela própria sobre suas vontades e desejos. É social, vem de uma cultura que ainda ensina que existe “mulheres para sexo e mulheres para casamento”. Já ouvi, inclusive, uma mulher falar de outra, também condicionando o bom humor no trabalho ao fato de ela estar ou não em um relacionamento.

Há também sempre uma certa cobrança para que estejamos em par, ancoradas, representadas, acompanhadas. Não é fácil ser uma mulher sem relacionamento. Não é fácil ser uma ex-mulher, mãe, sem relacionamento. Exige coragem pra vida prática, mas também para os olhares suspeitos e julgadores. Seja entre as mães da escola, seja numa conversa despretensiosa com um colega sobre separação e filhos dentro de um uber.

No fim, fiquei com o trecho de uma música da maravilhosa Ivete Sangalo que compartilhei com alguns amigos da redação na última semana. Acho que enviarei para o colega, pode ser que ele dance!

“Solteira não, alegre

Se tem birita a gente bebe

Tô com as amigas, só as gostosas

As experientes e perigosas

Vira tequila de uma vez

Não sabe nem o que é ex

PHD na arte de ferver”