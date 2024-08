Lei Maria da Penha e a importância da conversa entre mulheres

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 16-08-2024: O Povo Educação - Maria da Penha 18 Anos. O evento ocorreu no Espaço O Povo, com entrega da Medalha Albanista Sarasate, para Maria da Penha. Na foto, o painel "Amor ou medo de ficar só?", com Carol Vazzoler, Aline Lira, Sara Oliveira e Priscila Sanches. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

Na sexta-feira, 16, participei do evento de homenagem à Maria da Penha, por sua contribuição e luta pelo direito das mulheres e contra a violência de gênero. Organizado pelo O POVO Educação, contou com a presença dela e de outras mulheres que sentaram, conversaram e compartilharam análises, sentimentos e informações sobre muito do que trata a legislação que quebrou barreiras históricas no Brasil.

Duas mesas de conversa, uma com o tema “Amor ou medo de ficar sozinha” e a outra “Permanência no ambiente violento. Por quê?”. Mais uma vez, constatei a importância de mulheres dividirem suas vivências, em relatos e conhecimento. A experiência de uma se une à área de atuação da outra, passa pelo interesse da maioria e resulta em diferentes realidades, sob um contexto bem parecido.

As psicólogas Aline Lira e Priscila Sanches puderam traduzir um pouco do que escutam e trabalham em seus atendimentos. É transformador ouvir que os anseios, medos e culpas são de tantas outras mulheres também. Triste, sim, mas importante quando mostra que, na verdade, grande parte está relacionado às características de uma sociedade machista e patriarcal. Embora seja exatamente você um dos motores da mudança. Terapia purinha… autodescoberta autêntica.

Fundamental ouvir a Rose Marques, coordenadora do Instituto Maria da Penha, ressaltando os avanços da nossa legislação e lembrando dos tantos contextos de violência de gênero, como aquele que inclui a existência de facções criminosas. Como é importante estarmos atentas! A Daciane Barreto, coordenadora da Casa das Mulher Brasileira, nos lembra o por quê de estarmos sempre em estado de alerta quando detalhada como foi preciso lutar para alcançarmos os nossos direitos.

Socorro França, secretária dos Direitos Humanos, que em sua jornada pôde conhecer sobre Direito, políticas públicas, mas sobretudo sobre humanização, nos abraçou e aconselhou com a sua experiência. Uma honra ouvir Maria da Penha falar sobre seus relacionamentos, ciúme, coragem, apoio, família, direito, educação e futuro. Com simplicidade, pés no chão e seguranças ao fundo. Vê-la sorrir por horas ao ouvir outras mulheres compartilhando e se construindo. Ela sabe que é apoiando, ouvindo e lutando que se muda alguma coisa! Vamos juntas.

Maria da Penha foi a primeira mulher a receber a medalha Albanisa Sarasate, instituída por Demócrito Dummar, presidente do O POVO de 1985 a 2008, e concedida a personalidades notáveis.

Exposição em homenagem a Maria da Penha entraz em cartaz em shopping de Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS



Dividi as mesas também com as moderadoras Carol Kossling, jornalista do O POVO, e a especialista em Marketing de Serviço e Mestre em Administração, Carol Vazzoler. Um prazer imenso vê-las conduzir essas conversas.