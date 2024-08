Mulheres são minoria nas disputas por Câmaras Municipais no Ceará

Os homens são a maioria dos candidatos a vereador em todos os municípios cearenses. Em outras palavras, a proporção de candidaturas masculinas supera 50% nas 184 cidades que participarão das Eleições de 2024. Na capital, Fortaleza, a proporção é de 64% para os candidatos homens, em comparação a 36% para as candidatas mulheres.

Ao todo, são 12.034 candidatos registrados nos bancos de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), concorrendo ao voto do eleitor cearense e a uma vaga no legislativo local. Desse total, 7.751 são homens, representando 64% das candidaturas, enquanto 4.283 são mulheres, correspondendo a 36%.

​

O município onde há a menor diferença entre candidaturas masculinas e femininas é Guaraciaba do Norte. Distante 290 quilômetros de Fortaleza e situada na região da Serra da Ibiapaba, a cidade conta com 28 candidatos para o pleito de 2024, sendo 15 homens (54%) e 13 mulheres (46%).

Logo em seguida, Quixeré e Senador Sá aparecem com uma proporção semelhante: 55% das candidaturas masculinas e 45% femininas.

Fortaleza, por sua vez, figura entre os municípios com menos de 40% de candidaturas femininas. Apesar de ter o maior número absoluto de mulheres na disputa, com 271 candidaturas, a Capital apresenta uma baixa proporção de mulheres em relação aos homens na corrida pela Câmara Municipal.

Ao todo, são 762 candidatos registrados no TSE, sendo 491 homens, o que representa 64% das candidaturas. Enquanto isso, as mulheres correspondem a somente 36% dos participantes nas Eleições 2024 de Fortaleza.

Veja as proporções de candidaturas masculinas x femininas por município do Ceará

​

Nos partidos, igualdade de gênero fica só no discurso

Ao analisar as 27 legendas representadas pelos candidatos ao legislativo nos municípios cearenses, percebe-se que a representatividade e paridade de gênero ainda ficam apenas no discurso. Nenhum partido que disputa as Eleições 2024 tem um número superior de mulheres postulantes a um cargo de vereador. No único caso em que há igualdade, o partido Unidade Popular (UP) conta somente com duas candidaturas: um homem e uma mulher.

Excetuando esse caso minoritário, o que se vê nos partidos, de todas as cores e ideologias, é uma preferência pelos homens. No PSTU, apesar do baixo número de postulantes (apenas três) em todo o Ceará, há a maior desproporção entre candidaturas masculinas e femininas, com 67% para eles e 33% para elas.

Na sequência, o Cidadania surge com 59 candidaturas nos municípios, mirando o legislativo. Ao todo, são 39 (66%) candidaturas masculinas em comparação às 20 (34%) candidaturas femininas.

Partidos que disputam o Legislativo no Ceará em 2024

​

As menores diferenças acontecem no PCdoB, Psol e PRTB, que apresentam proporções relativamente equilibradas entre homens e mulheres. No PCdoB, as candidaturas femininas correspondem a 43%, enquanto as masculinas somam 57%. O Psol e o PRTB seguem uma tendência semelhante, com 42% das candidaturas sendo femininas e 58% masculinas.

Por outro lado, partidos com uma maior expressividade eleitoral, como o PT e o PSB, também mostram uma significativa desproporção de gênero. No PT, apenas 37% das candidaturas são femininas, enquanto 63% são masculinas. A mesma proporção é observada no PSB, que tem o maior número absoluto de candidatos entre os partidos analisados, com 1.549 candidaturas, das quais 552 são de mulheres.

Esse cenário se repete em partidos de diferentes espectros ideológicos, como o Republicanos, com 64% de candidaturas masculinas, e o MDB, onde 66% dos postulantes são homens.



Candidaturas masculinas e femininas por partido no Ceará

​

Metodologia

Para este material foram utilizadas as bases de dados Candidatos registrados para o pleito municipal de 2024, Informações Complementares e Bens dos Candidatos. Todas obtidas diretamente no portal de dados abertos do TSE.

Após o cruzamento entre bases a partir do número identificador dos candidatos (SQ_CANDIDATO / TSE), foi possível obter a lista nominal de candidaturas em todas as cidades brasileiras, com seus respectivos dados de cargo pleiteado, partido, número de urna, gênero, raça, escolaridade, idade, cor ou raça, ocupação, se é ou não pertencente a comunidades quilombolas, valor total em bens declarados, município de nascimento, se pretende ou não a reeleição, dentre outros.

As variáveis idade e escolaridade foram adaptadas para uma melhor visualização e análise dos dados. A idade foi calculada considerando a data de nascimento do candidato e o dia em que os dados foram gerados (16/08/2024). Além disso, foram considerados apenas os níveis de escolaridade completos (ou seja, as pessoas com ensino médio incompleto são contabilizadas como ensino fundamental, por exemplo).

Para garantir transparência e reprodutibilidade, os códigos utilizados para processar, agrupar, segmentar e analisar os dados estão disponíveis neste link. Dúvidas ou sugestões: alexandre.cajazeira@opovo.com.br.