O assédio sexual e as posições de poder

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-11-2023: Ministro Sílvio de Almeida Encontros Universitários UFC. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, participa da palestra "Incluir para educar, educar para incluir" da edição 2023 dos Encontros Universitários da Universidade Federal do Ceará. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

As denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, pegaram o Brasil de surpresa um dia antes de se comemorar o Dia do Sexo. Nas conversas sobre o fato, sua veracidade e impactos, um ponto me chamou atenção quando, entre diferentes argumentos, de diferentes pessoas, escutei que o ministro, antes de assumir o cargo, “não estava em posições de poder”.



A nota da organização Me Too Brasil, que atua em defesa das mulheres vítimas de violência sexual e recebeu as denúncias, destacou: “como ocorre frequentemente em casos de violência sexual envolvendo agressores em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação de suas denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa”.

Antes de ocupar um dos cargos mais importantes do Poder Executivo brasileiro, Silvio foi professor universitário, de 2005 a 2023.

A “posição de poder” que faz com que homens se achem acima de leis e punições não depende de altos status governamentais ou políticos.

Não entro no mérito sobre a culpabilidade do ministro - em nota e em vídeo, ele até falou em materialidade para provar as denúncias, mesmo sabendo que em crimes de direitos humanos e sexuais, uma das principais dificuldades é justamente obter provas materiais.

O que destaco, mais uma vez e de forma incansável, é como a grande maioria dos homens ainda não consegue reconhecer os locais de privilégio e poder que os acolhem diariamente. Claro, pela naturalidade histórica de como o machismo define essa hierarquia.

O homem ainda está em uma posição de poder sobre a mulher, infelizmente, só por ser homem. Seja na perspectiva física, política, social, antropológica, jurídica, sexual, mercadológica… quando agrega conhecimento e qualificação acadêmica e profissional então, esses distanciamentos impostos pelo machismo se tornam abissais. E tentam acuar muitas meninas e mulheres em residências familiares, elevadores, coletivos ou ambientes de trabalho.

É caótico ter um homem, negro, ministro dos Direitos Humanos de um governo de esquerda, acusado por várias mulheres de assédio sexual. É uma pena que a direita ultraconservadora possa usar essa pauta para tornar os abismos ainda maiores e difíceis para as mulheres, vítimas diárias de abusos sexuais. Mas é importante porque mostra que assediadores estão em todos os lugares, discursos e partidos políticos.