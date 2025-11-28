Sara Oliveira é repórter especial de Cidades do O POVO há 10 anos, com mais de 15 anos de experiência na editoria de Cotidiano/Cidades nos cargos de repórter e editora. Pós-graduada em assessoria de comunicação, estudante de Pedagogia e interessadíssima em temas relacionados a políticas públicas. Uma mulher de 40 anos que teve a experiência de viver em Londres por dois anos, se tornou mãe do Léo (8) e do Cadu (5), e segue apaixonada por praia e pelas descobertas da vida materna e feminina em meio à tanta desigualdade
O policial se aproveitava de uma proximidade familiar, comum quando se pensa que ter uma amizade com um agente de segurança significa segurança. A criança só contou para a mãe o que estava sofrendo quando, em uma palestra de um projeto social, recebeu informações de que não poderia ser tocada.
Homens que legislam sobre mulheres, valores religiosos e morais que desconsideram a realidade onde estupro de crianças ainda é recorrente e muitas vezes acontecem dentro de casa. Defensores da família que não enxergam como o abuso sexual infantil é capaz de destruir futuros e revelar cenários graves de omissão da sociedade em que vivemos.
Quando uma criança de 12 anos é estuprada diversas vezes por um policial significa que todos os segmentos de uma sociedade falharam. Legislativo, Executivo, Judiciário, Pessoas. A construção de políticas precisa priorizar a proteção de crianças a adolescentes, como lhes é garantido em dispositivos legais.
Educação sexual nas escolas, estrutura de serviços públicos que consiga prevenir casos, identificar e acolher vítimas, sociedade mais consciente, investimentos em equipamentos de garantia de direitos, oferta acessível de assistência social e psicológica, integração entre órgãos públicos que atuam diretamente com o público infantil… só assim o ciclo de abuso sexual de crianças e adolescentes pode recuar.
