É no Ceará

Em 17/7/2025, mais perto e à esquerda, tremulava a bandeira nacional. À frente, uma obra de arte. Não era um Picasso, Van Gogh, Michelangelo ou Portinari. Admirávamos a linda vista a simbolizar o que virá. Como mãe e pai ao verem por ultrassonografia a filha ou o filho em formação, admirávamos um filho do Ceará que em breve será entregue à luz: o nosso ITA, que, ainda em construção, embelezava a troca de comando da Base Aérea de Fortaleza.

Já deixava saudades o mineiro Coronel Aviador Amorim, que volta cearense de coração. Em seu lugar, o cearense da gema, Coronel Aviador Tony Gleydson, assumia o comando a acumular com a direção do ITA Ceará, cuja 2ª etapa já está autorizada. Um dos talentos já presentes no ITA é Joaquim Caracas, outro cearense que, radiante, lá estava. Quando jovem, o seu sonho era voar. Fez EPCAR, mas um ínfimo defeito de 0,25 grau numa das vistas impediu seu ingresso na AFA (Academia da Força Aérea). Assim, não foi realizado o sonho de comandar uma “máquina mais pesada que o ar”, como dizia Santos Dumont.

Caracas, então, se iniciou nas pesquisas, criou um museu da EPCAR na sua Guaramiranga e, de suas 32 patentes, 9 já estão na concepção do ITA Ceará. Fernanda Pacobahyba, a primeira mulher a ser Secretária da Fazenda, formou-se na AFA e construiu brilhante currículo. Ao reconhecer sua capacidade gestora, Camilo a nomeou presidente do FNDE. Ambos, Fernanda e Camilo, foram os primeiros talentos presentes no nosso ITA por serem pilares fundamentais em sua criação.

Para termos um ITA cearense, espero que outros alencarinos, como Fernanda, Camilo e Caracas, também integrem o novo instituto. Sua denominação poderia ter sido ITA 2, ITA Filial, ITA Nordeste ou outra, porém a marca escolhida foi ITA Ceará, porque Ceará é marca forte e o que mais aprova. Que seus professores e funcionários sejam cearenses em maioria, a exemplo de 2 ex-alunos da escola por mim dirigida. São Ivan Guilhon, formado no ITA e atualmente seu professor, e Larissa Cavalcante, nossa ex-aluna, graduada e pós-graduada em Harvard. Afinal, falar em ITA é lembrar Ceará. Falar em Ceará é lembrar ITA.