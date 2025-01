Para transformar game em negócio

Foto: FCO FONTENELE Danial Gularte, CEO do instituto Bojogá

Ludorama Jam é um evento gratuito composto por oficinas, mentorias e networking, cujas inscrições finalizam dia 27, segunda-feira, ao meio-dia. Público: jovens a partir de 16 anos moradores de Fortaleza . O Ludorama Jam se propõe a compartilhar conhecimento a respeito dos caminhos necessários para transformar jogos em negócios.

Após a primeira peneira, selecionados passarão à etapa da mentoria. Daniel Gularte, do Instituto Bojogá, empreendedor do meio e palestrante do Fábrica de Programadores, está a frente do grupo de especialistas que conduzem a oportunidade.

A propósito

Semana que vem teremos a entrega do Troféu Empreender. Agora com a justa e correta categoria "Tecnologia". E aí devemos esperar muitas startups com soluções interessantes porque, embora haja empreendedorismo em toda atividade comercial, as startups têm uma aura da mais moderna atuação na formação de um negócio.

Nessa edição serão premiadas Eduvem, SIA Tecnologias, Aprova aí. O Instituto Bojogá também será homenageado, porém na categoria "Pequena Empresa".

Rastreabilidade

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) anuncia implementação de uma nova tecnologia que permite a rastreabilidade eletrônica de materiais e esterilização. Permite o acompanhamento detalhado de cada material desde a entrada no Centro de Materiais e Esterilização (CME) até o momento do seu descarte.

Benefícios listados: aumento na eficiência no processo de esterilização e preparo de instrumentais, melhoria na gestão de estoque e controle de inventário em tempo real, além da velha e boa redução de custo com perdas ou dados, além de uma maior eficiência na aquisição e reposição de instrumentais, redução de coberturas, como horas extras e redução em 20% das perdas das etiquetas por erro de descritivo.

Saúde Digital Pública

Na última quinta-feira ocorreu o I-Health IGC, fruto da parceria entre Instituto de Gestão e Cidadania, um lab 100% cearense, com o Ninahub. Foco em soluções tecnológicas voltadas à saúde pública no Brasil. Atenção para o termo "pública", porque imagine quantas soluções são necessárias em milhares de processos, esperando pela criatividade, pela expertise, e o olhar digital de alguém gabaritado para isso.

Proteção de Dados

O dia Internacional da Proteção de Dados é 28 de janeiro. Serve para provocar uma reflexão sobre a segurança das informações pessoais que dia a dia aumenta sua importância. Há quem fale em uma Privacidade 5.0 que seria uma abordagem que envolvesse integração de ferramentas tecnológicas, metodologias avançadas e uma centralidade maior no ser humano. Estamos falando de proteção, transparência, uma "personalização respeitosa" cuja característica é minimizar a culpabilidade e maximizar a qualificação.

Transformação digital

A Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) anuncia capacitação para executivos das empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), em parceria com a escola de tecnologia Digital College. O curso intensivo “Tecnologia e Transformação Digital com Inteligência Artificial” teve início dia 23 de janeiro, no Digital College Sul, em Fortaleza. Público líderes e executivos do setor industrial.