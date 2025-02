Para entender o negócio da Etice

Foto: Samuel Setubal Governo do Ceará, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), inaugurou sua 6ª Sala Google com a presença na EEEP Jaime Alencar de Oliveira

O negócio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice) é manter um filtro rigoroso no mercado, para selecionar bons fornecedores ligados à tecnologia. Viabiliza então aquisição de hardware e software para empresas públicas e privadas, mediante tomada de preço.

Consegue celeridade e segurança no processo licitatório porque encurta o caminho ao mesmo tempo que mantém o rito jurídico. Um corpo técnico próprio acompanha o contrato durante sua vigência.

Produtos como Meu Celular e Moto Segura do Governo do Estado são exemplos desse tipo de contratação proporcionada pelo modelo de negócios da Etice.

Também o recém anunciado Estádio Seguro, que adota uma ferramenta de reconhecimento facial na Arena Castelão. A Etice está próxima dos 25 anos de existência e atua em todo o Brasil.

Jota comemora

Uma plataforma de IA conversacional chamada Jota foi criada pelo cearense Davi Holanda. Gratuita, permite que usuários CPF ou CNPJ administrem suas operações diárias.

Detalhe que não é um mero detalhe: por mensagens de áudio, texto e imagens uma conversa de chat baseada em IA, viabiliza realização de Pix e boletos, recebe ou cobra pagamentos via QR Code.

Sem taxas para o usuário.

Também cálculos financeiros, relatórios de faturamento diário e recomendações contextualizadas baseadas nas necessidades individuais. A abertura de contas pessoa física e jurídica é gratuita e rápida.

O diálogo é fácil e fluido e verifica sua identidade com poucas perguntas. É na prática uma fintech, e anuncia a conclusão de uma rodada Seed no valor de US$ 8,9 milhões.

Sua senha é 123456?

Relatório do NordPass, serviço de gerenciamento de senhas, mostra que as seis senhas mais populares no Brasil são: 123456, querty123, querty1, 123456789, 12345678 e 12345. respectivamente. Estou surpreso de não ter o "Admin123" entre elas.

Pode ser um avanço de entendimento, porém em oitavo lugar figura "administrador", que é bem parecido. Pois bem, diante disso, é preciso alertar que o "ative a autenticação de dois fatores" passou a ser o novo "use filtro solar".

Terra de ninguém

WhatsApp, Gmail, Facebook e outras redes sociais oferecem a autenticação de dois fatores. A importância só é percebida quando o usuário vira vítima, infelizmente. Isso tudo é para dizer que o Dia da Internet Segura é lembrado em 11 de fevereiro e nossa missão é conscientizar as pessoas sobre a importância de proteger a massa de dados que está no telefone.

Assim como devemos cuidar da cidade ou da nossa casa, a internet é um lugar que precisa de bons hábitos e comportamentos. Isso para ficar no problema autenticação. Se formos tratar de crimes de ódio, a coisa se agrava.

Uma nova rotina

A Lanlink anuncia que é uma das empresas brasileiras selecionadas pela Microsoft para um programa exclusivo, focado em parceiros especializados no Copilot. Promete "resultados extraordinários" ao ajudar seus clientes a incorporar a ferramenta nas rotinas de trabalho a fim de aumentar a produtividade "de forma exponencial".

Lembrar que o Copilot está integrado ao pacote Office 365, seguindo a tendência de mudar a usabilidade e sumir da nossa vista. Vai potencializar as ferramentas de tal forma que será um novo sistema operacional.