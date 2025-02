Amar e mudar as coisas não nos interessa mais

Foto: DEIVYSON TEIXEIRA FORTALEZA, CE, BRASIL, 04-06-2013: Criança tira foto com celular, durante evento. Roberto Cláudio inagura creche no bairro Jangurussu. (Foto: Deivyson Teixeira/O POVO)

Dados da Microsoft, em sua mais recente Pesquisa Global de Segurança Online, mostram que 43% dos jovens e adolescente já sofreram ataques pessoais na internet. E mostram também que apenas 54% dos pais se sentem muito preparados para discutir os riscos online com seus filhos e filhas. Devemos considerar que o diálogo entre gerações não é algo fácil.

E esse é o ambiente de rede que nós construímos e precisamos monitorar, regular, fiscalizar e debater muito. Outro dado importante: os relatórios TIC Domicílios e TIC Kids Online Brasil pesquisaram consumo de internet no período de 2015 a 2024 no Brasil e descobriu-se que a proporção de usuários na rede mundial saltou de 9% para 44% na faixa etária de 0 a 2 anos. Sim, 2 anos de idade.

Perceba que esse período de estudo compreende a pandemia. E a pandemia demanda que a gente se compreenda.

Diálogo

Esses números dialogam com o 11 de fevereiro, que ocorreu esta semana, e é o Dia da Internet Segura. Detalhe que não é um mero detalhe: dia 11 também é Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A Unesco diz que apenas um terço da Ciência mundial vem de mãos femininas e isso precisa mudar. Não há motivos para a baixa adesão. Certamente melhoraria o ambiente.

Uma boa ideia

Recentemente um vídeo do prefeito João Campos, de Recife, viralizou pela naturalidade com que o gestor falava sobre contratações de pequenos serviços pagos com Pix e mediados por uma plataforma. Algo bem diferente do que nos acostumamos a ver com contratações de serviços envolvendo a máquina pública. Pois bem, o Governo Federal vai oportunizar a solução para estados e municípios.

O nome é Contrata Brasil e vai permitir que Microemprendedores Individuais (MEIs) vendam seus serviços de manutenção e pequenos reparos. Numa primeira fase a estimativa é de rodar cerca de R$ 6 bilhões anuais em novos contratos. O gov.br, que avançou muito ultimamente, entra como autenticador do fornecedor.

Qualifica

Coursera é uma das maiores plataformas de aprendizagem online do mundo, e revela dados sobre o Brasil. Diz a empresa que em 2024, as inscrições para seu curso de Inteligência Artificial Generativa no Brasil quadruplicaram, totalizando 67.000 interessados.

É a 9ª maior do mundo, à frente de países como a Espanha. Em média, 6 alunos se inscreveram para acompanhar esse tipo de conteúdo a cada minuto.

Para efeito de comparação, em 2023 era uma inscrição a cada três minutos. O foco tem sido a aplicação do GenAI no trabalho, o que é considerado um interesse maduro uma vez que a aplicabilidade é onde está a riqueza.

BrisaCloud

A Brisanet anuncia o lançamento do BrisaCloud. Trata-se de uma solução de computação em nuvem projetada para atender empresas e órgãos governamentais. O serviço, lançado esta semana, oferece infraestrutura de tecnologia avançada, hospedada em um Data Center com certificação Tier III, o que garante alto nível de disponibilidade, redundância, escalabilidade e proteção contra ataques cibernéticos.

Nuvem é solução em alta porque latência, suporte técnico, atualização de sistemas, técnicos especializados, preocupação contra incêndio, fica tudo a cargo do Data Center. E, no geral, funciona muito bem.