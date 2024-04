PT quer "virada de página" após domingo

Foto: AURÉLIO ALVES  Evandro Leitão comemora com militantes após eleição de delegados do PT

L ideranças do PT Ceará minimizaram ontem tese de Luizianne Lins (PT) de que sua chapa teria saído "vitoriosa" na eleição interna de delegados do partido realizada no último domingo. Em conversa com a coluna, petistas destacam que, no saldo geral, quatro chapas que apoiam Evandro Leitão (PT) tiveram maioria absoluta de votos. De fato, a chapa 100, encabeçada por lideranças ligadas à deputada, foi individualmente o grupo mais votado na disputa, somando 1.686 votos, cerca de 30% do total. Grupo que apoiava Evandro, no entanto, foi "pulverizado" em quatro chapas distintas, que somaram juntas 3.445 votos, quase 60%. Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, diversas lideranças do PT cearense reforçaram vitória "clara" de Evandro na disputa e pregam agora unidade em torno do parlamentar na disputa.

Ponto final

"As quatro chapas (que apoiam Evandro) foram vitoriosas. E ponto final. Vamos cuidar da nossa unidade interna de apresentar um projeto de reconstrução de uma gestão para Fortaleza", diz o deputado José Guimarães (PT).

Blocão

Já De Assis Diniz (PT), diz que Evandro deve chegar ao encontro que definirá a candidatura do PT com até 142 delegados, contando com o apoio das chapas dos deputados Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar no processo.

Mulheres

O Teatro Dragão do Mar recebe, entre 12 e 14 de abril, o Seminário Fortaleza das Mulheres, que integra o Simpósio Internacional de Assistência ao Parto (Siaparto) 2024 e recebe diversas personalidades de peso.

Protagonismo

Palestras incluem nomes como Luma Andrade, 1ª travesti a conquistar título de doutora no Brasil, e Melania Amorim, médica paraibana que chegou a ser ameaçada por sua defesa pioneira de direitos reprodutivos.

Ao léu

Interditado desde 2021 pela Defesa Civil, o conhecido "Casarão da Santa Casa", na Jacarecanga, segue correndo risco de desabar. Moradores da região denunciam abandono do imóvel desde a interdição.

E na Aldeota

Leitores da coluna denunciam acúmulo constante de lixo no entorno da Praça Luiza Távora, na Aldeota. Segundo eles, "montanhas de lixo" passaram a integrar a paisagem local, pouco tempo após a criação da Taxa do Lixo.

Câmara condecora André

Presidente em exercício do PDT, o deputado André Figueiredo recebe da Câmara Municipal às 18h desta quinta-feira a Medalha Boticário Ferreira, maior honraria do Legislativo. Presenças de Carlos Lupi, Ciro Gomes, Sarto e Roberto Cláudio garantidas.

Empreender

Consultor do Sebrae, Ernesto Antunes lança na próxima quarta-feira, 17, o livro "Empreendedorismo: Causos e Cases de Sucesso". Evento ocorre a partir das 16h30min no Auditório do Sebrae em Fortaleza.

Obra

A obra reúne, entre outros pontos, relatos a análises sobre cases de empreendedorismo, além de uma coletânea de artigos publicados pelo consultor em diversos veículos de imprensa, boa parte deles no O POVO.

Boemia e gastronomia



O Esquina Brasil, novo ponto de cultura na Antônio Sales, realiza hoje, às 19h, o show "Gil e Caê, homenagem aos ícones baianos com Pantico Rocha e banda. /// O Beach Park anuncia a chegada de Ivan Prado como novo Chef Corporativo de todos os seus restaurantes. Cardápios terão reformulação cheia de novidades.