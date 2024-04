IJF: Câmara e Alece cobram Prefeitura

Foto: Fábio Lima/O POVO Funeral de vítima de assassinato no IJF acontece na Pacatuba

Grupo de 14 vereadores de Fortaleza apresentou ontem requerimento que cobra a convocação do superintendente do Instituto José Frota (IJF), José Maria Sampaio Menezes Júnior, a ir à Câmara Municipal prestar esclarecimentos a respeito de protocolos de segurança aplicados na unidade. "O gestor máximo do hospital precisa prestar a esta Casa Legislativa e ao povo de Fortaleza os devidos e merecidos esclarecimentos sobre o caso", diz o documento, que faz referência ao homicídio registrado dentro das dependências do IJF na última terça-feira. Na ação, os vereadores destacam a própria manutenção do acesso ao hospital por biometria facial do ex-funcionário acusado de cometer o crime. Apresentado ontem, o requerimento será prioridade de articulação da oposição na Casa.

Deputados

A Alece também entrou no caso, aprovando requerimento de Dra. Silvana (PL) que cobra informações sobre possível falha no protocolo de segurança do IJF no caso. Neste caso, no entanto, não há convocação do dirigente.

"Politização"

Durante a sessão de ontem, o vereador Lúcio Bruno (PDT), aliado do prefeito, lamentou "politização" do caso pela oposição, destacando que o homicídio integra quadro maior de crise de segurança no Estado como um todo.

Resposta

Neste sentido, o vereador defendeu que o governador Elmano de Freitas (PT) articule a criação de um comitê para discutir o problema da violência com prefeitos. "O governador precisa sair do anonimato", afirma.

Leia mais Assassinatos em escola e hospital: a urgência de um pacto estratégico em nome da segurança

Quem é cúmplice de quê?

Barbárie no IJF oferece prévia das eleições em Fortaleza

Patrimônio

Foi publicado no Diário Oficial de Fortaleza portaria oficializando o tombamento do entorno do Colégio Estadual Liceu do Ceará, no Jacarecanga. Polígono inclui antigo Casarão da Santa Casa, hoje sob risco de desabamento.

Cidadão

Ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT) recebe retorna à Casa hoje, às 19h, para receber título de cidadão honorário fortalezense. Ele é natural de Martins (RN).

Coincidências

Na mesma semana em que o Dragão do Mar comemora 25 anos, o Gandaia Club anuncia fim de suas atividades. Era um dos poucos estabelecimentos de vida noturna que seguia funcionando na região.

Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados/Agência Câmara de Notícias Eunício Oliveira comandará comissão da Câmara por um ano

Eunício assume Comissão

O deputado cearense Eunício Oliveira (MDB) foi eleito ontem presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados. Gestão terá duração de um ano e representa cota do MDB no Congresso Nacional.

Moda

Continua até hoje no Centro de Eventos o "Ceará Está na Moda", evento organizado pelo Sistema Fecomercio que reúne profissionais e empresários da moda e busca estimular negócios do setor no Nordeste.

Agenda

O CCBNB recebe hoje minicurso da escritora Keila Rodrigues, às 14h, sobre "Construção poética: entre o movimento e a palavra". E às 19h lançamento do livro "Avarias", de Glória Diógenes. Tudo com entrada franca.

Após 21 dias de greve, servidores do Detran-CE chegaram a acordo com o governo Elmano e aprovaram fim da paralisação. Foi o 2º movimento "pacificado" pela gestão nos últimos dias, com professores do Estado também aceitando proposta do Abolição. Docentes de universidades estaduais, no entanto, seguem em greve.