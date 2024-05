Novo PAC de Lula contempla Ceará

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Presidente Lula

O presidente Lula (PT) anuncia hoje, em evento às 10h no Palácio do Planalto, resultados do Novo PAC Seleções, que "peneirou" projetos em diversas áreas enviados por municípios e estados de todo o Brasil. Entre os contemplados, estão diversas ações e obras propostas pelo Estado do Ceará e por prefeituras cearenses. Somando investimento nacional de mais de R$ 65,2 bilhões, o pacote inclui projetos cearenses de abastecimento rural, regularização fundiária e urbanização de favelas. Segundo a coluna apurou, o Planalto decidiu inclusive contemplar ações para a renovação das frotas de ônibus de Sobral e de Fortaleza, esta última com financiamento junto à gestão José Sarto (PDT). Já Maranguape deve receber grande ação para urbanização de favelas.

Frota

Detalhes sobre as ações ainda são guardadas a sete chaves. A coluna apurou, no entanto, que o financiamento com a Prefeitura de Fortaleza envolve cifras milionárias para nova frota de ônibus sustentáveis.

Zona rural

Já projetos de abastecimento rural devem beneficiar dezenas de municípios do Interior do Estado, em ação tocada pelo governo Elmano de Freitas (PT). Evento ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto.

Sem pressa

Ronaldo Martins (Republicanos) afirma ao repórter Yuri Gomes que a recém-criada CPI da Enel municipal pode já ter reunião hoje ma Câmara. Outras duas CPIs ainda esperam definição de acordos de bastidores.

Leia mais Cerco se fecha sobre Enel no Ceará

CPIs da Câmara vão "tomando forma" Sobre o assunto Cerco se fecha sobre Enel no Ceará

CPIs da Câmara vão "tomando forma"

SOS RS

O Comitê de Responsabilidade Social da Alece articula forma de transformar a sede da Casa para o recebimento de doações para vítimas da crise no RS. Ação, no entanto, ainda aguarda definições de ordem logística.

Leia mais Governistas e oposição trocam acusações sobre enchentes no Rio Grande do Sul

Lições da tragédia no Rio Grande do Sul Sobre o assunto Governistas e oposição trocam acusações sobre enchentes no Rio Grande do Sul

Lições da tragédia no Rio Grande do Sul

É oficial

O PT Nacional homologou oficialmente pré-candidaturas de Evandro Leitão (PT) e Waldemir Catanho (PT) para, respectivamente, prefeituras de Fortaleza e Caucaia. Com isso, partido avança para discussões sobre a vice.

Cariri

Eunício Oliveira (MDB) se reuniu ontem em Brasília com clã Macedo de Juazeiro do Norte, que inclui o ex-prefeito Raimundo Macedo e os filhos Maurinho Macedo e David Macedo, pré-candidato à Prefeitura do Município.

Foto: FÁBIO LIMA Luizianne Lins, deputada federal e ex-prefeita

Luizianne reúne aliados

Luizianne Lins (PT) e correntes aliadas lançarão na próxima segunda-feira, 13, manifesto por novo bloco no PT Fortaleza. Grupo busca tornar mais "permanente" união de correntes que apoiou a deputada na disputa interna com Evandro Leitão (PT).

Saúde

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) recebe até 17 de maio inscrições para programa que selecionará até 10 startups em áreas de saúde e medtech para incubação e aceleração de negócios. Informações em https://icc.org.br/.

Fortim

A A&B Incorporações entrega nesta semana mais uma fase do Origem Fortim, empreendimento de luxo à beira-mar do município do Litoral Leste. Projeto possui só 11 unidades disponíveis à venda.

Lide



A presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) do Ceará, Emília Buarque, comanda 10 de maio no Gran Marquise o seminário "Saúde e longevidade: dos líderes e das empresas", que discute negócios e vida pessoal de gestores. Participações de Deusmar Quierós (Pague Menos) e Marcos Aragão (Unimed Fortaleza).