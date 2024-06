PGJ: Sucesso na segurança passa não só por dados, mas por sentimento da população

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.04.2024: Haley Carvalho, procurador-geral do estado. Governador Elmano de Freitas participa do lançamento do App Meu Celular. SSPSD.

Procurador-geral do Ministério Público do Ceará (MPCE), Haley de Carvalho Filho, destacou na última segunda-feira, 3, que o sucesso na segurança pública vai para além da diminuição no número de homicídios e das estatísticas, e passa essencialmente pelo sentimento de tranquilidade diária do cidadão.

A fala ocorreu durante a posse do novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, nessa segunda-feira, 3, no Centro Integrado de Segurança Pública. No discurso, Haley destacou a necessidade da “união de forças” e da “partilha de conhecimento e recursos” para o enfrentamento aos desafios que a “segurança pública contemporânea” apresenta.

“A colaboração entre as instituições é essencial. Quando elas se juntam, formam um escudo robusto contra o crime e a desordem”, pontuou o procurador-geral do Estado.

Haley desejou “muita sorte e muita luz” ao secretário Roberto Sá e colocou o Ministério Público do Ceará à disposição no que classificou de “difícil empreitada”.

“Nova fase” na segurança pública do Estado

Na cerimônia de posse um “novo Elmano” foi visto. O governador, constantemente acusado pelos opositores de “não se envolver” como deveria nas questões relacionadas à segurança, mudou o tom e disse que “na nova fase bandido será tratado como bandido”.

A mudança de tom vem acompanhada de ações, o governador prometeu a criação de um comitê estratégico integrado para discutir ações de segurança pública e combate ao crime, que reunirá diversos órgãos e instituições para dividir informações, operações, sugestões e responsabilidades no trato da criminalidade.

Além do comitê, o governador pretende aumentar o policiamento ostensivo nas ruas, sob alegação de que o “povo tem que enxergar nossas forças na rua para protegê-lo”. Elmano ainda prometeu convocações de aprovados da polícia militar e concursos para as forças de segurança.



Por Yuri Gomes - Especial para O POVO