Pré-candidato do Psol foi o único a participar de atos contra "PL do aborto"

Foto: Reprodução: Redes Sociais Técio Nunes em manifestação contra PL 1904 em São Paulo

Pré-candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes foi o único concorrente da Capital a participar de atos contra o PL 1904/2024, o “PL do aborto”. Técio participou de manifestação que ocorreu em São Paulo, no último sábado, 15.

Nem mesmo os pré-candidatos dos outros partidos de esquerda colocados na disputa, Evandro Leitão (PT), José Sarto (PDT) e Haroldo Neto (UP), que tem entre suas bandeiras a luta pelo direito das mulheres, estiveram presentes ou fizeram manifestação pública sobre o assunto.



Técio classificou o PL como um “completo absurdo”. Ele fez críticas ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e aos parlamentares que apoiaram a urgência do texto, “quando a gente fala que estamos numa disputa contra o atraso, falamos sobre isso. Esses bolsonaristas, que se utilizam da fé inclusive, são representantes do que há de pior”.

O ponto mais polêmico do projeto, que visa equiparar o aborto ao crime de homicídio, é o artigo em que o aborto em casos de gestações provenientes de estupro passa a ser passível de pena após a 22ª semana de gravidez.

O pré-candidato do Psol citou ainda o recorte racial que está intrínseco nos dados sobre estupro. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 57% das vítimas de estupro são negras.

Outro dado levantado por Técio é o número de estupros de vulnerável, dos 74.930 casos de estupro em 2020, cerca de 75% foram cometidos contra vulneráveis. “As mulheres do Brasil inteiro estão dando a resposta a isso. O momento é de luta e resistência. E essa pressão das ruas com certeza não permitirá a vitória desses representantes do atraso”, disse Técio.

Posição sobre o PL do Aborto

Na opinião do candidato do Psol, a atual legislação brasileira não é suficiente para amparar as mulheres no que diz respeito ao aborto. As mais prejudicadas, de acordo com Técio, são as mais pobres.

“Infelizmente quando uma mulher se depara com a triste realidade de ter que realizar um aborto é por que ela esgotou todas as possibilidades. Só que aí entra mais um dado triste da nossa realidade, a desigualdade social”, destacou Técio.

“Porque se ela for rica ou de classe média alta ela encontra amparo médico pagando muito caro por isso. Mas a mulher quando é pobre, preta e não tem condições de pagar por isso elas fazem sem aparato nenhum do estado e morrem”, completou

Técio ressalta que o estado precisa enfrentar a realidade e tratar o aborto como questão de saúde pública e ter uma política eficiente e completa sobre. Que passa pela prevenção, educação sexual até o acolhimento e orientação em casos de interrupção da gravidez.

“No fim das contas o Estado tem que escutar as mulheres e pautar uma política pública a partir disso. Não é papel do estado laico brasileiro deixar de olhar para essa situação crítica se pautando por questões de credo e crença religiosa. O Estado brasileiro não pode ser pautado por um bando de deputados homens, ricos e hipócritas que não entendem a situação da vida concreta das mulheres”, encerrou.