PSB não foi ouvido sobre vice de Evandro, diz presidente: "PT decidiu com o PSD"

Foto: Josy Kreissl / Divulgação Evandro Leitão ao lado de Gabriella Aguiar em convenção do PSD

O presidente do PSB de Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, disse ontem à coluna que o partido "não foi ouvido" sobre a indicação da deputada Gabriella Aguiar (PSD) como vice da chapa de Evandro Leitão (PT) para a eleição da Capital. O dirigente rejeita qualquer "incômodo" da legenda com a questão, mas registra que a definição não passou pela cúpula local do partido. "O PT decidiu isso com o PSD (...) o PSB não impôs nem disputou nada", destaca. Questionado sobre a ausência de Cid Gomes (PSB) no processo de definição da chapa da Capital, Osmar destacou que o senador está hoje "totalmente dedicado" à construção das candidaturas do município pelo Interior do Estado. "São quase cem municípios onde estaremos com candidaturas, então isso exige foco total", diz.

Fofoca

Com Cid Gomes menos presente no cenário da Capital, já começam a pipocar pela política especulações sobre um possível "estranhamento" nas relações entre o senador e parte da cúpula do PT no Ceará.

Frustração

No ano passado, Cid não escondeu incômodo com filiação de Evandro Leitão ao PT, afirmando que mudança "frustrava" plano de migração conjunta ao PSB. De lá para cá, não há registro de grandes movimentos dele pelo petista.

Aliados

Neste ano, PT e PSB disputarão em vários municípios. De um jeito ou de outro, o resultado acabará representando mudanças na "balança" de quais são as forças políticas mais influentes no Estado. Cid não pretende fazer feio.

Olho na urna

Casas Legislativas do Ceará retomaram ontem os trabalhos. Na Alece, Colégio de Líderes decidiu pela realização de expediente reduzido durante a campanha eleitoral, com apenas uma sessão semanal às terças-feiras.

Animação

Já na Câmara Municipal, sessão de volta aos trabalhos contou com participação "especial" do prefeito José Sarto (PDT). A cerimônia teve também protesto de populares contra o fechamento de vagas em creches.

Nelson sobe

Com o retorno de Augusta Brito (PT) ao Senado Federal, o governador Elmano de Freitas (PT) indicou o ex-deputado e assessor especial Nelson Martins (PT) para a Secretaria de Articulação Política do Estado.

Foto: FERNANDA BARROS Vereadora Enfermeira Ana Paula

Ana Paula: "Estou sem opção"

Anunciando ontem sua desfiliação do PSB, a vereadora Enfermeira Ana Paula afirma que não apoiará candidato a prefeito em Fortaleza. "Nenhum dos candidatos corresponde às minhas expectativas", diz. Em Caucaia, ela apoia Naumi Amorim (PSD).

Versões...

Na manhã de ontem, a vereadora anunciou que saiu do PSB, após apenas quatro meses de filiação. Ela alega falta de "compromisso" da sigla com a categoria da enfermagem e ter sido "escanteada" na escolha da vice de Evandro.

...e versões

Presidente do PSB Fortaleza, no entanto, descarta a tese e diz que a própria vereadora "quebrou acordos" com o partido. Ele destaca que o marido dela, Márcio Cruz, trocou a sigla pelo PCdoB "de surpresa" para concorrer à Câmara.

Cela volta para Cultura



Luísa Cela (PSB) foi nomeada novamente pelo governador Elmano de Freitas (PT) para a Secretaria da Cultura do Ceará. /// Ela tinha deixado a pasta no final de maio, de olho em disputar pela vice da chapa de Evandro Leitão. /// Gecíola Fonseca, que estava na pasta, retorna para a secretaria executiva da Cultura.