Fortaleza define hoje quadro de candidaturas para 2024

Acontecem entre hoje e amanhã as últimas convenções partidárias que irão definir o quadro das eleições municipais em Fortaleza. Maior parte dos eventos será realizada hoje, com "supersábado" marcado por convenções de Capitão Wagner (União), Eduardo Girão (Novo) e Evandro Leitão (PT). No caso do petista, evento promete ter proporções nacionais, com presença do próprio presidente Lula confirmando que estará pela manhã no Centro de Formação Olímpica (CFO). Na ocasião, será selada também a parceria na Capital entre o PT e o PSD, que indicou a vice Gabriella Aguiar (PSD). Com as três convenções, "sobrará" para a definição das candidaturas apenas a coligação Rede-Psol, que deve lançar a candidatura de Técio Nunes (Psol) na disputa só amanhã.

Fortaleza será a única capital do País que contará com a presença do presidente Lula (PT) para o lançamento de um candidato petista. Fortaleza é também a maior capital do País que terá candidato filiado ao partido.

Capitão Wagner (União) é o único candidato à Prefeitura de Fortaleza que ainda não tinha divulgado, até a noite de ontem, o nome do candidato a vice em sua chapa. Pelo, escolha ficará para a convenção, marcada para hoje.

Reta final de convenções sempre tem reviravoltas. Às vezes, vindas dos atores mais improváveis, como no caso da UP, que retirou ontem pré-candidatura de Haroldo Neto para apoiar Técio Nunes (Psol) em Fortaleza.

O pré-candidato do Psol, aliás, deverá ser o último a oficializar candidatura na Capital. Convenção da federação Psol-Rede está marcada para amanhã, às 9, na nova sede do Psol no Centro de Fortaleza.

Ainda no tema "reviravoltas", o MDB decidiu ontem apoiar Naumi Amorim (PSD) para prefeito de Caucaia, indicando a vice Priscila Menezes (MDB). Ela é filha do presidente da Câmara do Município, Tanilo Menezes (MDB).

O próprio Tanilo, aliás, já havia sido lançado pelo partido como pré-candidato à Prefeitura de Caucaia. Depois, ensaiou apoio a Waldemir Catanho (PT), antes de fechar com Naumi. É o 4º partido a trocar Catanho por Naumi.

Pinheiro lança autobiografia

Fundador do Supermercado Pinheiro, o empresário Honório Pinheiro lança na quinta-feira, 8, a autobiografia "Nunca fiz nada sozinho". Evento às 19h no Museu da Imagem e do Som (MIS). Arrecadação da venda será revertida para ações sociais.

Escolhida candidata à sucessão de Ivo Gomes (PSB) como, entre outras coisas, forma de "apaziguar" gritos de candidatura própria do PT em Sobral, Izolda Cela (PSB) indicou ontem o professor Paulo Flor (PT) como o vice da chapa.

Com a decisão, o grupo mostra que levou a sério a missão de aproximar "ivistas" com petistas no município. Membro do partido desde o movimento estudantil, Flor é visto como militante histórico e "raiz" da sigla em Sobral.

Após a coluna de ontem, "PT não ouviu PSB sobre vice de Evandro", o presidente do PSB Fortaleza, Osmar de Sá Ponte, nos procurou e disse ter sido mal compreendido no caso. Ele esclarece que não afirmou que o partido não foi "ouvido" no caso, mas sim que o PT "não solicitou" que o PSB indicasse um vice para Evandro Leitão.