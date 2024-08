A ausência de Cid na convenção de Evandro

Foto: Fernanda Barros Cid Gomes comanda reunião com aliados no PDT

Chamou a atenção a ausência do senador Cid Gomes (PSB) no evento com o presidente Lula (PT) no último sábado, 3, que lançou candidatura de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza. Antes da chegada do candidato, do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT), lideranças locais do PSB chegaram a afirmar que Cid viria ao evento, o que não se concretizou. Durante discursos no ato, o senador acabou sendo citado apenas de maneira breve pelos líderes petistas, com Evandro agradecendo a Cid pela "oportunidade" de ter atuado como secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social entre 2011 e 2013. Já Camilo mencionou gestão de Cid ao lembrar que também era secretário, do Desenvolvimento Agrário, ao lado do candidato.

Mal-estar

Segundo o secretário Nelson Martins (PT), Cid não participou do evento por questões de saúde. "Desde sexta-feira ele estava viajando pelo Interior e fazendo convenções. Então ele sentiu um mal estar e não pode vir", diz.

Tudo ótimo

Ele negou, no entanto, que a ausência indique algum ruído na relação entre o senador e petistas. "Isso não é problema. Nossa relação com o senador Cid está totalmente fechada, ele vai fazer a campanha do Evandro em Fortaleza".

Peregrinação

Na sexta-feira, Cid participou com Camilo e Elmano do lançamento da ex-governadora Izolda Cela (PSB) à Prefeitura de Sobral. Após "lacuna" do sábado, Cid teve nova agenda ontem, em ato por Mônica Aguiar (PSB) em Camocim.

A sete chaves

Na última sexta-feira, agendas de Lula no Ceará foram antecipadas em cerca de uma hora. Na noite daquele dia, o presidente participou de jantar reservadíssimo no Palácio da Abolição com Evandro, Camilo, Elmano e as esposas.

Composição

O PL retirou ontem candidatura do instrutor de armamento e tiro David Vasconcelos à Prefeitura de Sobral. Com isso, o partido deverá apoiar Oscar Rodrigues (União), principal nome local da oposição a Ivo Gomes (PSB).

Vai-vem

Elmano de Freitas (PT) demonstrou à senadora Augusta Brito interesse de que ela continue na Articulação Política do Estado até o fim das eleições. Questionada, Augusta disse que ainda irá conversar com o partido.

Luizianne reencontra Evandro

Ainda em silêncio sobre as eleições em Fortaleza, Luizianne Lins se reencontrou ontem com Evandro Leitão durante convenção que lançou Waldemir Catanho (PT) à Prefeitura de Caucaia. As fotos não escondem que rolou aquele velho "climão".

Só em Caucaia

Luizianne, aliás, foi outro nome ausente da convenção que lançou candidatura de Evandro em Fortaleza. Os dois disputaram internamente o cargo de candidato petista, com a deputada fazendo várias críticas ao processo.

Em alta

Presente na convenção de Catanho, o ministro Camilo Santana voltou a elogiar o atual prefeito do município Vitor Valim, afirmando que "não irá deixar" que Valim siga com plano de deixar a atuação política.

Horizontais_

O Cineteatro São Luiz recebeu no último sábado a estreia nacional de "Motel Destino", novo longa-metragem do diretor cearense Karim Aïnouz. /// Participaram da estreia Rachel Gadelha (Dragão do Mar), Tiago Santana (Instituto Mirante) e a secretária Luisa Cela, em primeiro evento após voltar à pasta.