Propaganda eleitoral começa nesta semana

Foto: Propaganda eleitoral gratuita, comícios e debates terminam hoje

C omeça oficialmente na próxima sexta-feira, 16, o período de campanha eleitoral para a eleição de 2024. Em Fortaleza, diversos candidatos já planejam seus primeiros grandes atos públicos para este fim de semana, com destaque para André Fernandes (PL), que promete trazer o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já no sábado ou no domingo à Capital. Candidato com outro "padrinho" de peso na disputa, Evandro Leitão (PT) já contou com presença do presidente Lula (PT) na convenção que oficializou sua candidatura no início deste mês. Além deles, outros sete candidatos estão confirmados para a disputa, incluindo Capitão Wagner (União), José Sarto (PDT) e Eduardo Girão (Novo), estes últimos já aparecendo no sistema de candidaturas da Justiça Eleitoral.

Prazos

Prazo para a inclusão total de candidaturas no sistema vai até 15 de agosto. Depois dessa data, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) deve realizar a distribuição do tempo de rádio e TV dos candidatos.

Rádio e TV

A parcela que candidatura terá direito no Horário Eleitoral Gratuito depende da quantidade de representantes que cada coligação possui na Câmara dos Deputados. Veiculação dos programas começa em 30 de agosto.

Regras

Vale lembrar que o TRE-CE disponibiliza, em sua página inicial, tanto informações sobre o que é permitido e o que é proibido em termos de propaganda eleitoral, quanto um sistema para denúncias de desinformação.

Pai presente

Já está em vigor nova lei do Estado do Ceará que amplia de cinco para vinte dias o período de licença-paternidade para integrantes do serviço público estadual do Ceará. Iniciativa foi aprovada na semana passada pela Alece.

Fiec Summit

Ocorre hoje e amanhã, no Centro de Eventos, o Fiec Summit 2024, evento que reúne líderes do setor produtivos, acadêmicos e gestores públicos do Ceará para tratar das perspectivas do hidrogênio verde no Estado.

Hidrogênio

Solenidade de abertura ocorre a partir das 8h30min. Às 10h30min já ocorre painel com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e diversos líderes empresariais, incluindo Erick Torres (Arcelormittal) e Mark McHugh (Casa dos Ventos).

Elmano é 8º mais bem avaliado

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-08-2024: Governador Elmano de Freitas participa da 93° edição do projeto acolher. Jacarecanga. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Pesquisa Atlas/Intel divulgada no último fim de semana apontou Elmano de Freitas (PT) como o 8º governador mais bem avaliado do País, com 56% de aprovação contra e 40% de desaprovação, além de 4% indecisos.

Tarcísio

Com isso, Elmano aparece duas posições à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), frequentemente usado de referência por candidatos de direita de Fortaleza, como Capitão Wagner e André Fernandes.

Sobe e desce

Governadores mais bem avaliados, segundo a pesquisa, são Ronaldo Caiado (União Brasil), do Goiás, com 75% de aprovação, e Rafael Fonteles (PT) do Piauí, que teve 68% de índice de aprovação..

Horizontais_

A sede da Fiec recebe amanhã, das 8h às 18h, o IV BIM Fórum Roadshow Brasil, evento sobre o BIM (Building Information Modeling), processo de modelagem e criação cada vez mais usado na construção civil. /// Um dos destaques é painel de Gustavo Amorim, pioneiro na utilização do processo no mercado cearense.