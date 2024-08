Projeto de bíblias em escolas vai a votação hoje na Alece

Foto: FCO FONTENELE Mário Mamede, médico, ex-deputado e ex-ministro

E stá na pauta de hoje da Assembleia Legislativa o desarquivamento da proposta do deputado Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) que prevê a inclusão da temática "Bíblia nas Escolas" como tema transversal em currículos da rede pública de ensino do Ceará. Como se trata de um Projeto de Indicação - tipo de matéria que normalmente serve apenas como "sugestão" de deputados ao Executivo - o texto tinha tudo para "passar batido" pela Casa. A proposta, no entanto, acabou ganhando nova proporção após ser respaldada publicamente pelo governador Elmano de Freitas (PT), que prometeu "comprar e colocar", a partir da aprovação da medida, bíblias em escolas do Estado. O caso ganhou projeção nacional e dividiu opiniões entre o mundo político cearense.

Ex-ministro

Uma das manifestações mais críticas veio do ex-ministro Mário Mamede (Direitos Humanos). Em entrevista ao repórter Yuri Gomes, o petista afirmou que a ação contraria tanto o Estatuto do PT quanto princípios da Constituição.

Liberdade

Elmano, no entanto, falou mais sobre a iniciativa ontem, afirmando que a matéria irá incluir livros de todas as religiões "que o povo brasileiro professar". "Não vamos induzir ninguém a ser de religião A ou B", explica.

Vai à pauta

O petista classifica a disponibilização de livros religiosos como "ganho civilizatório". Resta saber se deputados evangélicos, que primeiro comemoraram a medida, continuarão concordando com ela após a novidade.

Fogo amigo

Lia Gomes (PDT) fez ontem dura defesa do irmão, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), no plenário da Alece. Fala da deputada ocorreu após De Assis Diniz (PT) rebater novos ataques do pedetista ao PT no plano nacional.

Histórico

"Isso não passa de uma campanha para desqualificar, para silenciar, a única voz no Brasil com lucidez, que critica e apresenta solução", diz Lia, que classifica o caso como uma "campanha sórdida" para apagar histórico de Ciro.

Na defesa

De Assis, no entanto, reitera que apenas respondia a ataques frequentes do pedetista ao PT. "Meu único partido é o PT (...) não vou aceitar nem concordar com falas que desqualificam, inclusive, a política", diz.

Foto: AURÉLIO ALVES Presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides

Presidente do TJCE

Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes recebeu o título de cidadão honorário de Fortaleza. Natural de Mombaça (RN), ele integra a magistratura do Ceará desde 1984.

Sessão solene

A entrega da homenagem ocorreu na noite de ontem, com participação do presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), e diversos convidados. Iniciativa do vereador Pedro Matos (Avante).

Cultura

Em outra homenagem, a Alece realiza hoje, às 16h, sessão solene que irá entregar o título de cidadão cearense ao professor Fabiano Piúba, secretário da Cultura do Estado entre 2016 e 2022. Ele é natural de Seridó (RN).

Horizontais

Figura "onipresente" da Cultura do Ceará, o jornalista e músico Dalwton Moura comanda hoje, às 19h, o espetáculo "Tantos Versos, Sonhos e Canções", que celebra 25 anos de música do agitador cultural. /// Show conta com apresentações de mais de 20 artistas, em apresentação no Cineteatro São Luiz.