Ex-ministro dos Direitos Humanos critica adesão de Elmano a projeto de bíblias

Foto: FCO FONTENELE : Mario Mamede, ex-deputado estadual

Mário Mamede, ex-deputado federal e ex-secretário nacional de direitos humanos, quando a pasta tinha status de ministério, criticou a iniciativa do governador Elmano de Freitas (PT) de disponibilizar bíblias nas escolas da rede estadual de ensino. De acordo com Mamede, a decisão é um desrespeito aos princípios estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no Estatuto do PT e na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Para o ex-deputado, um político pode perder voto, eleitor, base social e até amigos, mas não pode perder a credibilidade, que é o que acontece com Elmano diante da decisão, que ele classifica como “inaceitável”.

Mamede aponta que antes do partidarismo o político deve ter ética e pensar no bem comum da sociedade e questiona se ações como a de Elmano seria pragmatismo ou oportunismo. O ex-secretário se disse surpreso e triste com a posição de Elmano, que já votou contra projeto similar 6 anos atrás.

O ex-parlamentar destaca o fato de Elmano ser advogado, por muito tempo ligado às bases do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), deveria entender a inconstitucionalidade da ação.

Para Mamede o político precisa ter transparência e coragem para defender suas posições e continuar a lutar por elas e lamentou a perda de identidade do PT nos últimos anos, citando casos no Interior do Estado onde o partido tem se aliado a “setores atrasados”.

O ex-deputado estadual ainda deixou uma “sugestão” para que Elmano saia do embaraço, que segundo ele, o governador se meteu. Sugerindo que o Estado monte bibliotecas nas escolas que disponibilizem tanto bíblias, como livros sagrados e de estudos de outras religiões, inclusive do ateísmo e agnosticismo e que as crianças decidam, de maneira própria, o que seguir.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO