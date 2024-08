Rádio, TV e a bolsa de apostas em Fortaleza

Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE TSE - Tribunal Superior Eleitoral Urna eletrônica

C om pouco mais de um mês até as eleições municipais, começam hoje a ser veiculados os programas do Horário Eleitoral Gratuito. Como de costume, o início da propaganda em rádio e TV promete mudar a dinâmica da disputa, aumentando a presença do tema no cotidiano das cidades. Em Fortaleza, terá amplo "domínio" do espaço Evandro Leitão (PT), que formou coligação com oito partidos e deve assegurar, sozinho, mais da metade do tempo disponível para todos os candidatos. Ainda que não tenha o mesmo peso de outrora, o tempo em rádio e TV ainda é essencial para deslanchar estratégias de campanha, sobretudo nas chamadas "inserções", vídeos rápidos que podem ser exibidos durante a programação normal, inclusive em intervalos de partidas de futebol.

O óbvio

Um tempo maior de rádio e TV não significa, por si só, um crescimento da candidatura - só lembrar Alckmin em 2018. Nessas situações, vale mais o que a candidatura possui para explorar. E aliados afirmam que Evandro tem muita coisa.

Estratégias

Última pesquisa Datafolha, por exemplo, mostra que parte do eleitorado que promete votar em nome apoiado por Lula (PT) declara hoje voto a José Sarto (PDT). Com "bombardeio" da associação Evandro-Lula, isso pode mudar.

Padrinhos

Há também parte do eleitorado que se diz influenciado por Jair Bolsonaro (União) que declara voto a Capitão Wagner (União). Nada mais previsível, portanto, estratégia "esclarecendo" a confusão vinda de André Fernandes (PL).

Leia mais Camilo, Lula e RC são padrinhos mais influentes; Bolsonaro e Elmano causam mais rejeição que apoio Sobre o assunto Camilo, Lula e RC são padrinhos mais influentes; Bolsonaro e Elmano causam mais rejeição que apoio

Fundão

O senador Eduardo Girão (Novo) recebeu ontem novo repasse, em R$ 450 mil, do Novo. Com isso, ele superou Marina Helena (Novo), candidata a prefeita de São Paulo, como campanha com maior suporte do partido no Brasil.

OP na COP16

Em 2024, O POVO participará da cobertura da COP16 pela Biodiversidade com reportagens especiais sobre biodiversidade e sobre a conferência das partes no O POVO , além de atualizações diárias durante o evento.

Meio Ambiente

A cobertura é apoiada pelo Climate Tracker América Latina, que selecionou 11 jornalistas latinoamericanos, incluindo a repórter Catalina Leite (do O POVO ), para capacitações e para viabilizar a cobertura da conferência.

Foto: Fco Fontenele/O POVO Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), no debate do O POVO

Sarto ganha apoios de peso

Dois empresários de sucesso do Ceará "embarcaram", direta ou indiretamente, no financiamento da campanha à reeleição de José Sarto (PDT). Atualmente, o prefeito possui maior arrecadação na Capital, com receitas em R$ 8,6 milhões.

Beto

O primeiro deles foi o empresário Beto Studart, ex-presidente da Fiec. Mesmo alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano nacional, Studart fez doação em R$ 125 mil para a campanha do prefeito.

Rolim

Outro na lista é Eduardo Rodrigues Rolim, do Grupo C. Rolim. Ele fez repasse em R$ 150 mil para a direção local do Avante, sigla que aliada de Sarto e que é comandada pelo secretário municipal Rodrigo Nogueira (Des. Econômico).

Horizontais

O espetáculo "Elis, A Musical" terá temporada de apresentações em Fortaleza entre 13 e 15 de setembro no Cineteatro São Luiz. /// Com direção de Dennis Carvalho e texto de Nelson Motta e Patrícia Andrade, a peça tem no elenco Laila Garin e Lílian Menezes, que se alternam no papel de Elis. /// Ingressos na plataforma Sympla.