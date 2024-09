Evandro defende bíblias nas escolas municipais de Fortaleza

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 01-09-2024: Campanha Evandro Leitão com Camilo Santana na Praia do Futuro. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) defendeu a distribuição de bíblias nas escolas municipais de Fortaleza em sabatina realizada pela rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 3. “Eu não vejo absolutamente nenhum problema na distribuição de bíblias nas escolas”, destacou Evandro.

“Pelo contrário, você incentivar, você fomentar as pessoas a conhecerem a palavra de Deus, eu não vejo nenhum problema. Ao meu ver é uma polêmica infrutífera, eu particularmente acho que isso é até importante, você estimular, incentivar, fomentar que as pessoas conheçam a palavra de Deus”, continuou o candidato petista.

Evandro revelou ler, todos os dias, uma passagem bíblica para se "fortalecer espiritualmente e enfrentar os desafios do dia a dia". “Portanto, eu não vejo absolutamente nenhum problema. Sou favorável”, concluiu.

O candidato afirmou ser católico mas não especificou qual bíblia seria distribuída nas escolas municipais da Capital. Evandro foi coautor do projeto do Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará, que instituiu a matéria de ensino da bíblia como transversal na grade curricular das escolas estaduais.

A proposta gerou polêmica e o Governo do Estado apresentou uma emenda para colocar bíblias e livros de outras religiões nas bibliotecas das instituições de ensino da rede pública estadual.

Apesar de aprovada, a proposta contou com voto contrário de deputados da base, como Lia Gomes (PDT) e a vice-líder do governo Elmano, Larissa Gaspar (PT). E com críticas de Renato Roseno (Psol) e do ex-secretário de Direitos Humanos, Mário Mamede.

Por Yuri Gomes - Especial para O POVO