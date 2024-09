Gardel condena ação de Evandro contra Ciro: "É hora de repensar apoio do PDT a Lula"

Foto: FÁBIO LIMA Gardel Rolim presidente da Câmara de Fortaleza

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim (PDT), defendeu ontem que o PDT Nacional "repense" apoio prestado pelo partido ao governo Lula (PT) no Congresso Nacional. O vereador justificou a cobrança citando processo recentemente movido pelo candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, contra o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Na ação, o petista cobra indenização em até R$ 100 mil por danos morais após críticas do pedetista. "Acho que está na hora de reavaliarmos essa participação no governo, porque essa turma do PT trata o PDT com o maior desrespeito que podem tratar. Um deputado do partido processando o Ciro, que é nossa maior liderança", diz o vereador. "O PT tenta a todo custo humilhar o PDT", continua.

Repúdio

Gardel também "repudiou veementemente" a decisão de Evandro processar Ciro, que classificou como "perseguição e censura". "Imagine se o prefeito Sarto fosse processar todo vereador que criticou ele aqui", disse.

Repercussão

A ação também foi objeto de uma série de notas de pedetistas cearenses, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e o deputado André Figueiredo. "Uma tentativa absurda e abusiva de censura", afirma o ex-prefeito.

Justiça

Em entrevista à coluna, Evandro Leitão defendeu a opção por processar Ciro. "Quando uma pessoa sente que sua honra está sendo maculada, o que temos que fazer é não ficar batendo boca, mas procurar a Justiça", disse.

Respiro

O candidato do Psol à Prefeitura de Fortaleza, Técio Nunes, ainda não teve qualquer agenda pública de campanha nesta semana. Último ato divulgado foi na sexta-feira passada. Ninguém é de ferro.

Multas I

Candidato à reeleição, o prefeito José Sarto (PDT) prometeu ontem "acabar e perdoar" todas as multas por viseira levantada aplicadas pela AMC. Proposta praticamente copiada da campanha de André Fernandes (PL).

Multas II

Pelo visto, a opinião de motoqueiros de Fortaleza está "pontuando alto" em pesquisas qualitativas realizadas pelas candidaturas da Capital. Capitão Wagner (União) tem destacado que legislação de trânsito é matéria da União.

Evandro na sabatina O POVO

Candidato do PT, Evandro Leitão participou ontem de sabatina na Rádio O POVO CBN. Na ocasião, prometeu a criação de um "Pé-de-Meia" municipal, nos moldes do programa federal de bolsas para incentivar a permanência de estudantes nas escolas.

Bíblia e cortes

Ele disse ainda "não ver problema" em ação de Elmano (PT) que promete bíblias para escolas do Estado. Também minimizou corte de repasses estaduais para Fortaleza, afirmando que o atual prefeito "não dialoga" com o Governo.

Aliada

Evandro também falou sobre a entrada de Luizianne Lins (PT) em sua campanha: "Nos falamos há três semanas, um mês atrás, e ela disse que iria entrar na nossa campanha", diz. Sabatina hoje é com José Sarto (PDT), às 9h30min.

Horizontais

