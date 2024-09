Tasso vai entrando na campanha de Sarto em Fortaleza

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Tasso Jereissati deve entrar na campanha de Sarto

Até agora pouco ativo na campanha de Fortaleza, o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) começou nos últimos dias movimentos no sentido de "entrar" de vez na campanha eleitoral em Fortaleza. Na última semana, o tucano fez doação em R$ 600 mil para a campanha de José Sarto (PDT), elevando o quadro geral de receitas do pedetista para R$ 16,9 milhões. Segundo aliados do atual prefeito, este não deve ser o único movimento do ex-senador pela campanha, com Jereissati sendo esperado também para atos públicos pela reeleição de Sarto. A participação mais "presencial" do tucano, no entanto, deve ocorrer apenas nas últimas duas semanas do período eleitoral, a partir da segunda metade de setembro.

Ex-aliados

Curiosamente, a "entrada" de Tasso deve ocorrer no mesmo momento em que Camilo Santana (PT) ampliará presença na campanha de Evandro Leitão (PT). O petista anunciou inclusive férias do MEC para cair na mobilização.

Ausência

Outra "sumida" na eleição de Fortaleza, Luizianne Lins (PT) acabou não participando de evento da candidata a vereadora Mari Lacerda (PT) na semana passada, apesar de expectativa alta entre aliados.

Investigação

A CPI da Enel da Câmara Municipal de Fortaleza convocou para amanhã reunião de integrantes para definir próximos passos do grupo. Na semana passada, CPI da Cagece na Casa já iniciou primeiras oitivas da investigação.

Lula Ceará

Presidente do PDT Nacional, o deputado cearense André Figueiredo minimizou possível volta de Lula (PT) para a campanha de Evandro Leitão (PT) ainda no primeiro turno de Fortaleza. "Não vai mudar o perfil da eleição".

Pedetista

"Isso é uma decisão dele (Lula vir a Fortaleza), a gente sabe que o PT tem muita dificuldade de emplacar o candidato e está precisando mais uma vez envolver o nome do Lula para ver se pelo menos chega perto", afirma.

"Não decola"

"Mesmo tendo cinco vezes mais tempo de televisão (do que Sarto) o candidato dele não consegue decolar", conclui Figueiredo. Vale lembrar que, antes, o deputado defendia que Lula se "ausentasse" da disputa em Fortaleza.

André na Sabatina O POVO CBN

Continua na manhã de hoje a série de sabatinas da Rádio O POVO CBN com candidatos à Prefeitura de Fortaleza. O entrevistado de hoje é o candidato do PL, André Fernandes, em conversa que ocorre ao vivo a partir das 9h30min.

Repasses

O PL, aliás, começou a liberar recursos para outros candidatos a vereador em Fortaleza. Um dos repasses foi em R$ 400 mil para Julierme Sena, que até recentemente era filiado ao União Brasil, sigla de Capitão Wagner.

Agenda

Semana de sabatinas do Grupo de Comunicação O POVO continua com entrevistas de George Lima (Solidariedade) na terça-feira, 10, de Eduardo Girão (Novo) na quarta-feira, 11, e de Zé Batista (PSTU) na quinta-feira, 12.

Horizontais_

O Instituto Katiana Pena, organização de combate à desigualdade social pela dança, realiza neste sábado, 14, o Primeiro Encontro de Líderes e Coletivos "De Favela pra Favela". Encontro acontece no Teatro Marcus Miranda, no Centro Cultural Bom Jardim, com paineis de olho no desenvolvimento de comunidades.