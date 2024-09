Com memes e paródias, eleição de Fortaleza viraliza em outros estados

Foto: Reprodução: TikTok Fernandes e Sarto viralizam e travam "batalha" no Tiktok

Disputada desde a definição de candidaturas, a eleição de Fortaleza conseguiu ir além e tem "furado a bolha" do município nas redes sociais. Nos últimos dias, conteúdos de candidatos da Capital viralizaram e tiveram grande repercussão nacional, atingindo eleitores de outros estados. A "batalha do TikTok" envolve principalmente os candidatos André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT), com ações que têm pautado inclusive veículos nacionais de imprensa. No caso do candidato do PL, repercussão ocorre principalmente pelo sucesso do jingle "A Culpa é do Sarto", que atribui ao atual prefeito uma série de problemas da cidade. Já o pedetista tem repercutido com peças virais, como paródias dos programas "Nas Garras da Patrulha" e "Meninas Superpoderosas".

Briga

Capitão Wagner (União) e Evandro Leitão (PT) também seguem tendência, com vídeos curtos sendo cada vez mais frequentes nas campanhas. Confira matéria completa do repórter Yuri Gomes na página da coluna no O POVO+.

Motim?

A Justiça Eleitoral suspendeu ontem publicação da campanha do PT que atribuía a liderança do motim de 2020 da PM ao candidato Capitão Wagner. Decisão ocorre em caráter de urgência e ainda terá julgamento de mérito.

Vai longe

Na decisão, o juiz não nega ascendência de Wagner sobre o motim registrado no início de 2012. Pondera, no entanto, que a responsabilização de Wagner pelo movimento de 2020 "não encontra respaldo nas investigações" do caso.

Agora é lei

O governador Elmano de Freitas (PT) sancionou lei que obriga a divulgação de imagens de crianças, adolescentes e idosos desaparecidos antes de jogos de futebol, eventos ou shows em locais que possuam telões ou similares.

Sem títeres

Candidato George Lima (Solidariedade) foi o sabatinado de ontem da série da Rádio O POVO CBN. Na entrevista, negou ser "acessório" de outra candidatura, pregou independência e disse ter entrado na disputa para "aprender".

Bolsa

George Lima também reforçou projeto de criar uma "Bolsa Aluguel" de até R$ 300 para famílias de baixa renda que vivam de aluguel. Entrevistado da edição de hoje é Eduardo Girão (Novo), a partir das 9h30min.

Foto: FERNANDA BARROS/O POVO Beto Studart

Beto doa para 4 candidatos

Após doar R$ 125 mil para José Sarto (PDT), o empresário Beto Studart fez repasses para outras três campanhas na Capital. Receberam doações Evandro Leitão (PT), em R$ 140 mil, Capitão Wagner (União), R$ 75 mil, e Eduardo Girão (Novo), R$ 40 mil.

Eusébio

Candidato apoiado pelo prefeito Acilon Gonçalves (PL) em Eusébio, Dr. Júnior (PRD) participou ontem de entrevista no Jogo Político. Ele destacou importância de retomada do projeto do Hospital da Região Metropolitana de Fortaleza.

Diálogo

Idealizado ainda na gestão Cid Gomes (PSB), o hospital não saiu do papel. Apesar da defesa, Júnior não "cobra" atual gestão e promete boa relação com Elmano de Freitas (PT). Hoje será entrevistado, às 14h, o candidato Dr. Mauro (União).

Horizontais

A Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza hoje, às 11 horas, a 2ª live do projeto "Palco Vida & Arte - Letras e Livros", com tema "A literatura é um bom negócio?". Transmissão com Eduardo Lacerda, da Editora Patuá, e Mateus Lins, professor da Unifor. Acompanhe nos canais da FDR e O POVO nas redes sociais.