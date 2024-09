Datafolha em Fortaleza: segmentos nos quais André Fernandes e Evandro Leitão cresceram

Representante de Jair Bolsonaro na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes apresenta crescimento robusto em todos os segmentos avaliados pela pesquisa Datafolha: gênero, idade, escolaridade, renda, religião e raça. Candidato do presidente Lula, Evandro Leitão (PT) também apresenta avanço em determinados setores

O deputado federal André Fernandes (PL) assumiu a dianteira na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Com um salto de 9 pontos percentuais registrado na última pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO, o candidato ultrapassou Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT), agora somando 25% das intenções de voto. Candidato do PT, Evandro Leitão cresceu 9 pontos percentuais e também apresenta avanços significativos em determinados setores do eleitorado. Wagner e José Sarto tiveram oscilação para baixo.

A margem de erro máxima da pesquisa (realizada entre os dias 11 e13 de setembro de 2024) para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. Confira os números:

Análise de dados do O POVO+ da terceira rodada de pesquisa Datafolha revela um crescimento robusto de André Fernandes em todos os segmentos avaliados: gênero, idade, escolaridade, renda, religião e raça. Seu destaque mais expressivo do crescimento se dá entre os eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos.

Na primeira pesquisa Datafolha, divulgada em 26 de junho, o deputado aparecia com 14% de apoio nesse grupo. Em 21 de agosto, houve uma leve queda para 11%, mas no último levantamento, de 13 de setembro, Fernandes registrou um salto de 17 pontos, alcançando 28% das intenções de voto entre o público jovem.



Outro segmento em que o candidato do PL registrou crescimento significativo foi o de eleitores entre 35 e 44 anos. Na primeira pesquisa, Fernandes tinha 10% de apoio nessa faixa etária; no levantamento de agosto, subiu para 16%, e agora, em setembro, atingiu 32%. A variação foi de 16 pontos percentuais.

André Fernandes cresce 17 pontos entre jovens

​

Candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, André Fernandes também se destaca entre a população preta, parda, evangélica e entre aqueles com renda de dois a cinco salários mínimos. Em cada um desses grupos, o deputado alcançou um crescimento de 13 pontos percentuais, reforçando sua presença em segmentos estratégicos do eleitorado.





Veja os principais pontos de crescimento de André Fernandes na pesquisa Datafolha

​

Evandro também cresce na nova pesquisa Datafolha



Também com destaque na terceira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, o deputado estadual Evandro Leitão (PT) aparece com crescimento considerável em determinados segmentos. Candidato do presidente Lula na capital cearense, ele dá um salto entre o público mais velho.

Ao analisar dados do eleitorado com 60 anos ou mais, o petista sobre 17 pontos percentuais na atual pesquisa. Nos dois primeiros levantamentos, em 26 de junho e 21 de agosto, Evandro surgia com 13% das intensões de voto em ambas. Já na pesquisa divulgada em 13 de setembro, o candidato desponta com 30% entre esse público.

Evandro Leitão tem crescimento significativo entre público mais velho

​

Já entre as mulheres também há grande evolução de sua candidatura. Na primeira pesquisa, de 26 de junho, Evandro aparecia com 6% da preferência dos votos femininos. Em 21 de agosto, variou para 7%. Já na atual pesquisa, o petista já registra 19% das intenções de voto das mulheres fortalezenses. Um salto de 12 pontos percentuais.

Evandro cresce 12 pontos entre o público feminino

​

Leia mais Sarto demorou para investir na imagem de gestor e ainda usa outra fantasia

Datafolha: Evandro mostra força após início da propaganda

Capitão Wagner precisa, e rápido, procurar um novo alvo

Fernandes "moderado" cresce, mas deve virar vidraça para adversários Sobre o assunto Sarto demorou para investir na imagem de gestor e ainda usa outra fantasia

Datafolha: Evandro mostra força após início da propaganda

Capitão Wagner precisa, e rápido, procurar um novo alvo

Fernandes "moderado" cresce, mas deve virar vidraça para adversários

Metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e13 de setembro de 2024. Foram realizadas 826 entrevistas em toda a cidade de Fortaleza. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pelo O POVO e está registrada no TSE com número CE-07203/2024.

O Datafolha realizou pesquisa quantitativa, por amostragem, com aplicação de questionário em abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.

A seleção de quem responderia ao questionário foi feita em duas etapas. Primeiro, foram sorteadas as regiões e os bairros que fizeram parte da amostra. No segundo momento, foram sorteados os pontos de abordagem onde foram feitas as entrevistas.

Por fim, os entrevistados foram selecionados aleatoriamente para responder ao questionário, de acordo com cotas de sexo e faixa etária, de acordo com os dados fornecidos por TSE (agosto/2024), IBGE (Pnad 2023 e Censo 2022) e dados primários de outros levantamentos do instituto.