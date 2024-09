Ataques a André Fernandes dominam inserções de Wagner

Foto: Aurélio Alves/O POVO / FCO Fontenele/O POVO Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União)

P ercebido há algum tempo, o movimento de ataques direcionados por Capitão Wagner (União) e José Sarto (PDT) contra André Fernandes (PL) teve aumento expressivo em volume na última semana. Apenas do sábado da semana passada, 14, até a manhã de ontem, 50 das 57 inserções – ou seja, quase 90% do total – veiculadas por Wagner no Horário Eleitoral tiveram como alvo o candidato do PL. A estratégia começou a ocorrer logo após a divulgação da última pesquisa do Datafolha em Fortaleza, que apontou Fernandes em liderança numérica na disputa, com 25% das intenções de voto, e Wagner na segunda colocação, com 23%. A tática mira em resgatar "velho" Fernandes, que ficou conhecido por defesa de pautas mais ideológicas do bolsonarismo.

'Desconstruir'

Aliados dos candidatos do União e do PDT consideram a onda de ataques como "natural", uma vez que o deputado do PL tem vendido "personalidade bem diferente de seu histórico" como parlamentar e militante bolsonarista.

Embate

Nesta sexta-feira, a "guerra" entre Wagner e Fernandes acabou ficando (ainda mais) pública, com ambos voltando a trocar acusações em vídeos divulgados nas redes. Até sexta-feira passada, conflito era bem mais contido.

Manipulação

Alvo quase exclusivo dos ataques no Horário Eleitoral, André acusa Wagner de "manipular" e retirar de contexto vídeos antigos. "Até de pedofilia e nazismo tenta me associar", diz no vídeo, afirmando que levará o caso à Justiça.

"Submundo"

Já Wagner reagiu com outro video, dizendo que vem sofrendo também ataques de apoiadores da candidatura do PL. Ele afirma ter tido acesso a grupos no WhatsApp que coordenam ataques contra a sua honra nas redes.

Leia mais O que o Agregador de Pesquisas diz sobre as tendências em Fortaleza

Conedu

Continuam hoje, no Centro de Eventos do Ceará, as atividades do X Congresso Nacional de Educação (Conedu), que ocorre com participação da Fundação Demócrito Rocha (FDR), em parceria com o Canal Futura.

Obra coletiva

Às 14h, será lançado no evento o livro virtual "Machismo, Identidade e Novos Modelos de Masculinidade". A obra está disponível gratuitamente na livraria virtual das Edições Demócrito Rocha e reúne textos de diversos autores.

Foto: Samuel Setubal Danilo Forte, deputado federal

Inquérito contra Danilo Forte

O Ministério Público Eleitoral determinou ontem que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar suposto crime de violência política de gênero por parte do deputado Danilo Forte (União) contra a prefeita de Itapajé, Dra. Gorete (PSB).

Investigação

O caso diz respeito a episódio ocorrido em convenção eleitoral de agosto deste ano, onde o deputado teria chamado a prefeita de "traíra" e dito que ela "rodou a bolsinha com vários deputados federais" no município.

Adversários

Procurado pela coluna, Danilo Forte não se manifestou sobre o caso. Na eleição deste ano, o deputado federal apoia a candidatura de Nonatinho (Republicanos) na disputa do município. Já Dra. Gorete é candidata à reeleição.

Horizontais

Fortaleza recebe entre 25 e 30 de setembro a 35ª Olimpíada de Matemática do Cone Sul, que reúne jovens talentos de oito países da América Latina. /// Cada País é representado por uma deleção de quatro estudantes e dois professores. /// Premiação está marcada para ocorrer no teatro do Colégio Farias Brito sede Aldeota.