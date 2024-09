Datafolha: Onda de ataques contra Fernandes pode ter beneficiado Evandro

Foto: JoaoFilho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 23-09-2024 Em 1º dia de férias do MEC, Camilo participa de carreata com Evandro (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

Quarta rodada da pesquisa Datafolha para a eleição em Fortaleza, divulgada pelo O POVO nesta quarta-feira, 25, confirma tendências já anunciadas no último levantamento do instituto, com crescimento das candidaturas de André Fernandes (PL), que oscilou dois pontos percentuais para cima e foi de 25% das intenções de voto para 27%, e de Evandro Leitão (PT), que avançou seis pontos e foi de 19% para 25%.

Eles são seguidos por Capitão Wagner (União), que caiu seis pontos e foi de 23% para 17%, e por José Sarto (PDT), que oscilou negativamente três pontos e foi de 18% para 15% desde o último levantamento do Datafolha, realizado entre 11 e 13 de setembro. Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, Fernandes e Evandro são considerados tecnicamente empatados na liderança.

Análises:

Uma observação mais próxima da pesquisa, no entanto, revela mais dados positivos para Evandro do que para seus adversários. Em 1º lugar, o petista é o único dos quatro melhores colocados a crescer acima do limite da margem de erro, o que sugere fôlego maior, ao menos para este momento da campanha, para continuar crescendo até o dia da eleição. No mínimo, não existe hoje sinal de que seu crescimento esteja desacelerando.

Outra “boa notícia” para o petista está em sua taxa de rejeição, ponto da pesquisa em que o entrevistado é perguntado em que candidatos “não votaria de jeito nenhum”. Neste dado, Evandro mantém o mesmo índice de 29% que apresentava no início de setembro. A estabilidade da rejeição não é observada em adversários dele pela direita.

Alvo de intensos ataques dos adversários desde que passou a liderar numericamente as pesquisas, Fernandes viu sua rejeição disparar, crescendo seis pontos percentuais e indo de 28% para 34%. Autor dos ataques, Capitão Wagner também teve o mesmo crescimento de seis pontos, passando de 32% para 38%. Apesar de também estável no quesito, o prefeito José Sarto segue em patamar acima de Evandro, com 38% de rejeição.

A leitura mais imediata dos números sugere que a onda de ataques contra Fernandes, comprada nas últimas semanas por Wagner e Sarto, pode ter como maior beneficiado o próprio Evandro, que viu a rejeição de adversários crescer e ainda se manteve fora de polêmicas e embates mais virulentos – traços que costumam espantar parte do eleitorado.

Outra interpretação reforçada pela pesquisa é a tese de que, apesar do protagonismo das redes sociais no cotidiano do fortalezense, a propaganda de rádio e televisão segue decisiva para disputas eleitorais. Vale lembrar que, na eleição deste ano, Evandro detém sozinho mais de 50% do tempo e de todas as inserções do Horário Eleitoral Gratuito.