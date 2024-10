"PT quer o fim deles", diz André sobre grupo de Sarto no PDT

Foto: RÔMULO SANTOS/ESPECIAL PARA O POVO André Fernandes quando votava no primeiro turno das eleições municipais

C andidato do PL no 2º turno da eleição de Fortaleza, o deputado federal André Fernandes disse ontem esperar receber apoios tanto de Capitão Wagner (União) quanto de José Sarto (PDT) na nova etapa da disputa na Capital. "Já conversei com Wagner e conversei com interlocutores do Sarto. Espero receber o apoio de ambos", diz. Neste sentido, o deputado sinaliza não acreditar no apoio de Sarto a Evandro. "Ficou claro a intenção do PT para com eles. O PT quer o fim deles. Nenhuma promessa agora vai fazer o grupo do prefeito acreditar", afirma o candidato do PL. "Da parte do Wagner, já há um alinhamento natural. O próprio candidato chegou a dar declarações de que o palanque do PT seria o único que ele não subiria no segundo turno", diz ainda Fernandes.

Papos

O candidato do PL esteve ontem em Brasília, onde conversou com figurões do União Brasil. "Desde o começo deixei claro que estaria aberto a receber todos os apoios no 2º turno. Fortaleza precisa se livrar das mãos desse grupo".

Nós x eles

André também classificou como "desespero" falas de adversários o associando a Jair Bolsonaro (PL). "Ficou claro que o povo entendeu que é uma disputa dos 'mesmos de sempre' contra nós, o povo de Fortaleza e eu", diz.

PT se move

Aliados de Evandro Leitão também têm mantido intensa agenda de conversas com PDT e União, tanto em Fortaleza quanto em Brasília. Ontem, Camilo Santana (PT) recebeu o colega de ministério Juscelino Filho (União).

Adesões 13

Paralelamente, o PT vem conversando diretamente com vereadores que não integravam a base de Evandro no 1º turno. Já aderiram ao petista os vereadores Adail Júnior (PDT), Carlos Mesquita (PDT) e Moura Taxista (Avante).

TJCE

O pleno do Tribunal de Justiça do Ceará se reúne hoje, a partir das 14h, para eleger os novos dirigentes do Judiciário cearense. Estão no páreo os desembargadores Heráclito Vieira e Raimundo Nonato Silva Santos.

No páreo

Heráclito é atual vice-presidente do TJCE e representa o grupo que comanda a Corte. Já Raimundo tem como trunfos ocupar a presidência do TRE-CE e apoio do irmão Teodoro Silva Santos, ministro do STJ. Eleição na Esmec.

Foto: FERNANDA BARROS Prefeito José Sarto

Para onde vai o PDT

Pedetistas sinalizam para uma postura de neutralidade do partido no 2º turno da eleição em Fortaleza. Apesar da tendência, filiados devem ser liberados para apoiar quem preferirem. A questão, no entanto, ainda é debatida entre grupo de José Sarto.

Neutros

A tendência "neutra" foi confirmada ontem à coluna pelo presidente estadual do PDT, Flávio Torres. Já um vereador reeleito da sigla também afirmou que o partido já teria "liberado" vereadores. "Cada um apoia quem quer", disse.

Legislativo

Presidente da Câmara Municipal, o vereador reeleito Gardel Rolim (PDT) diz que conversas ainda estão em curso e que ainda é cedo para "cravar" qualquer posição. Apoios já declarados a Evandro ocorreram de forma "isolada".

Horizontais

Trabalhadores de limpeza pública e asseio e conservação realizam hoje à tarde assembleias de campanha salarial. Reunião na sede do Seeaconce, rua São Paulo, 1037. /// Fortaleza receberá pela primeira vez o XXI Simpósio de Transporte Aéreo (Sitraer), que ocorre entre 16 e 18 de outubro no FB UNI.