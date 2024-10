Lula sobre André: "Eu sou contra o sistema, ele é o sistema"

Foto: FCO FONTENELE Lula em Fortaleza

O presidente Lula (PT) voltou ontem a Fortaleza para ato em apoio à candidatura de Evandro Leitão (PT). Em sua primeira participação na campanha do 2º turno, o petista cobrou engajamento da militância e fez uma série de críticas ao adversário dele na disputa, o deputado André Fernandes (PL). "Essa cidade não pode ter como prefeito alguém que faz parte da praga de gafanhotos que governou esse País, não pode ter um negacionista", disse, em referência ao alinhamento entre André e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula também rebateu discurso do candidato do PL de que ele estaria combatendo "o sistema" que governa o País. "Contra o sistema? Eu sou contra o sistema. Ele é o sistema. Ele faz parte da elite que governa esse país há duzentos anos", diz.

Das eras

Lula fez uma série de críticas ao discurso "antissistema" e "contra a corrupção" no País, chegando a lembrar Collor, eleito como "caçador de Marajás" e alvo de escândalos e impeachment pelo Congresso pouco tempo depois.

Ministro

Camilo Santana (PT) também fez discurso duro contra André no evento, chegando a classificar o candidato como "o que há de pior na política desse País". "Ele está escondendo o Bolsonaro, mas nós vamos mostrar", disse.

"Abraçado"

Por fim, Elmano de Freitas (PT) soltou indireta para Capitão Wagner (União) e vereadores pedetistas que anunciaram apoio a Fernandes: "Agora mostram a cara e se abraçam com o bolsonarismo", disse o governador.

Legado

Outro destaque foi a "volta" da deputada Luizianne Lins (PT), que "engoliu o trauma" - nas palavras da própria petista - do racha interno do PT e entrou na campanha de Evandro. "Irei defender o seu legado", prometeu o candidato.

Cadê RC

Como tanto o prefeito José Sarto (PDT) quanto o vice Élcio Batista (PSDB) se declarando neutros, ainda paira no ar dúvida sobre qual será a postura do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) sobre o 2º turno em Fortaleza.

Climão

Diante do silêncio do ex-gestor, internautas aliados do PT passaram a resgatar vídeos antigos onde Fernandes ataca o pedetista. Em um deles, do final de 2021, o deputado chega a dizer que RC "vai, com toda certeza, ser preso".

Foto: AURÉLIO ALVES André Fernandes (PL) ganhou apoios do Capitão Wagner e vereadores do PDT

André ganha apoios de peso

Mesmo com a intensa mobilização de petistas no dia de ontem, quem teve o maior número de vitórias políticas ontem foi André Fernandes (PL), que ganhou uma série de apoios relevantes para a disputa, inclusive de Capitão Wagner (União).

Capitão

Quarto lugar na eleição com 159 mil votos, Wagner destacou posição "antissistema" de André e disse que teve parte de seu plano de governo "adotado" por ele. Seguem Wagner os dois vereadores eleitos pelo União.

PDT

Outra adesão de peso foi a de seis dos oito vereadores eleitos pelo PDT, incluindo o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim. Eles anunciam posição após o prefeito José Sarto (PDT) anunciar "neutralidade" na disputa.

Horizontais

Posição curiosa para o 2º turno foi a do PSDB. Presidente estadual da sigla, o vice-prefeito Élcio Batista declarou ontem neutralidade na disputa. /// Lideranças municipais do partido, no entanto, "ignoraram" orientação e declararam apoio à candidatura de André, incluindo o vereador Jorge Pinheiro.