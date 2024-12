Sarto indica aliada para mandato de quatro anos e divide Legislativo

Foto: FCO FONTENELE Vereador Júlio Brizzi (PT)

O prefeito José Sarto (PDT) enviou à Câmara Municipal indicação da advogada Eliani Arrais para um mandato, com duração de quatro anos, como conselheira da Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFOR). A matéria aguarda análise das comissões da Casa, mas já gera incômodo entre aliados do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). Como o cargo segue mandatos previstos em lei, a aprovação ainda neste ano garantiria o cargo para Arrais, atual superintendente adjunta da Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar (Ademfor), até dezembro de 2028. Aliados de Evandro também questionam relação familiar da indicada com o secretário Renato Lima (Governo), um dos mais influentes de Sarto.

Sem chance

"É uma falta de respeito com o prefeito eleito, uma falta de respeito com os vereadores", avalia o vereador Júlio Brizzi (PT), que diz não existir "nenhuma chance" de acordo para a votação do projeto ainda neste ano.

"Bom senso"

"Isso feito depois de uma eleição onde mais de 80% dos eleitores votaram contra o projeto do prefeito, tudo sem nenhuma conversa (...) o bom senso mandaria que a indicação ficasse para o próximo prefeito", diz Brizzi.

Prerrogativa

Líder do prefeito no Legislativo, Iraguassú Filho (PDT) minimizou indicação feita aos "45 minutos do segundo tempo" para a vaga. "Até 31 de dezembro o Sarto é o prefeito de Fortaleza", diz, defendendo análise técnica do caso.

Currículo

Ele contesta também tese de que a indicação teria relação com parentesco entre Eliani e Lima. "Conheço a indicada e sei que ela tem toda formação e competência, esteve na Segov e coordenou vários eventos importantes", diz.

PL no TSE

Bancada do PL "ganhou tempo" ontem junto ao TSE. Como a coluna noticiou, sigla pediu que julgamento da cassação dos deputados ficasse para depois da análise de recurso que aponta suspeição de um dos juízes do TRE-CE no caso.

Adiado

Pedido de adiamento foi aceito, com o relator Antônio Carlos Ferreira tirando a matéria de pauta. A arguição de suspeição, no entanto, foi julgada ontem mesmo e rejeitada rapidamente. Assunto já pode voltar "de vez" à pauta.

Foto: ANDERSON DE DEUS/DIVULGAÇÃO Em 2024, o Hospital Unimed já realizou mais 15 mil cirurgias e mais de 78 mil atendimentos de urgência

Tensão no Hospital da Unimed

Familiares de pacientes internados no Hospital da Unimed denunciam situação de risco e temor vivenciada por pessoas vulneráveis em tratamento na unidade, com graves dispostos hoje a poucos metros de quartos para pessoas com Covid-19.

Risco

Como os leitos para coronavírus estão no final do corredor, tanto doentes quanto profissionais que atuam diretamente com a doença são "obrigados" a transitarem próximos de leitos de outros pacientes em terapia semi-intensiva.

Outro lado

Procurada pela coluna, a Unimed Fortaleza destacou aumento recente nos casos de Covid-19 e destacou que segue "todas as diretrizes" do MS e Sesa para a doença. Afirma ainda estar "preparada para atender a demanda".

Horizontais

João Bosco faz show nesta sexta em Jericoacoara, com seu super quarteto. /// Tudo com acesso gratuito, pelo Festival Choro Jazz, que está completando 15 anos. /// Ontem ele conferiu a roda de choro promovida pelo festival todos os finais de tarde, ao lado de músicos do Ceará, do Rio e de outros estados.