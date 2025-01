Extinção da Taxa do Lixo começa hoje

Foto: Câmara Municipal de Fortaleza Fachada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

.

A tendendo convocação extraordinária, a Câmara Municipal de Fortaleza realiza nesta quinta-feira, 9, sessão para iniciar análise da mensagem do prefeito Evandro Leitão (PT) que extingue a Taxa do Lixo na Capital. Como a matéria ainda precisa passar por comissões da Casa e já teve uma série de propostas de alteração de texto apresentadas, a votação não deve ser concluída hoje, podendo durar até a sexta-feira da próxima semana, 17 de janeiro.

O maior embate na tramitação da mensagem deve ficar por conta de emendas da oposição que tentam "anistiar" dívidas da cobrança ou até "devolver" valores já pagos pelos fortalezenses. Para aliados do prefeito, matérias tentam apenas "roubar holofotes" do petista pela iniciativa de extinção da taxa.

Barulho

O vereador Erich Douglas (PSD) protocolou nesta quarta, 8, projeto de lei que aumenta até 30% a multa para pessoas físicas que descumprirem a lei municipal que proíbe o uso de fogos de artifício barulhentos em Fortaleza.

Lei original

Proposta altera lei de 2021 da então vereadora Larissa Gaspar (PT). Segundo a matéria, multas para pessoas físicas subiriam de cerca de R$ 228 para R$ 300. Já de pessoas jurídicas iriam de R$ 1.140 para R$ 1.200.

TJCE

Balanço do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aponta incremento de 15,3% na produtividade da Corte no ano passado. Entre janeiro e dezembro de 2024, foram 737,1 mil processos julgados, contra 639,4 mil em 2023.

Inovação

Em nota, a atual gestão do TJCE, comandada pelo desembargador Abelardo Benevides, comemorou o resultado e destacou recentes ações estratégicas da Corte de olho no aumento da produtividade do Judiciário cearense.

Cinema

O curta-metragem Vermelho de Bolinhas, gravado em Santana do Cariri e que trata da imagem da beata Benigna, foi selecionado para a 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, um dos mais importantes festivais de cinema do Brasil.

Vem aí

A Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP) irá abrir 104 novas vagas de Residência Uni e Multiprofissional. O aporte foi aprovado pelo MEC e irá se refletir na abertura de nove programas no órgão. Detalhes serão anunciados em breve.

Foto: FÁBIO LIMA Fachada do Paço Municipal, sede da Prefeitura de Fortaleza, no Centro da cidade

Reforma fica para fevereiro

Mensagem de Evandro Leitão (PT) com a reforma administrativa da gestão não será incluída na sessão extraordinária convocada nesta pela Câmara para votar o fim da Taxa do Lixo. Com isso, a adaptação da máquina ficará para fevereiro.

Novas pastas

Atualmente, Evandro estuda criar duas secretarias prometidas durante a campanha - Mulheres e Relações Comunitárias -, além de ampliar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, que já possui status de secretaria.

Na mira

Outras duas pastas também estariam tendo a extinção avaliada pela gestão. Uma delas, a Secretaria da Gestão Regional (Seger), já teve a descontinuação confirmada. Já a outra ainda estaria sendo avaliada pela gestão.

Horizontais

O Instituto Atlântico está recebendo inscrições para sete cursos gratuitos em áreas de inovação e tecnologia. Cursos são destinados a estudantes universitários matriculados em cursos de graduação envolvem áreas como Ciência de Dados, Machine Learning e outros. Informações em https://www.atlanticoavanti.com.br.