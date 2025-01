Veto de Evandro terá rota fácil na Câmara

Foto: Fco Fontenele ÁREA verde próxima à avenida Santos Dumont, cujo fim foi aprovado na Câmara e vetado por Evandro

.

Veto do prefeito Evandro Leitão (PT) ao Projeto de Lei Complementar nº 19/2024, que extinguiu área verde de 11,4 hectares no Parque do Cocó, não deve ter problemas para ser mantido pela Câmara Municipal de Fortaleza. Segundo vereadores ouvidos pela coluna, já há consenso entre a base do prefeito para manter o veto, ainda que boa parte dos parlamentares aliados tenha votado favoravelmente à matéria na legislatura passada.

Além do veto do projeto, que afeta área de proteção ambiental no bairro Manuel Dias Branco, a Prefeitura de Fortaleza ainda estuda enviar para o Legislativo novas mensagens revogando leis que determinaram a extinção de outras áreas verdes no ano passado, ainda durante a gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT).

Repercussão

No último fim de semana, a decisão de veto do prefeito foi comemorada por vereadores ligados à causa ambiental, como Gabriel Aguiar (Psol), que destacou compromisso de campanha de Evandro contra a matéria.

Leia mais Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza

O veto de Evandro e o poder do Jornalismo Sobre o assunto Inédito: OP+ mapeia as 16 áreas verdes excluídas de zonas ambientais em Fortaleza

O veto de Evandro e o poder do Jornalismo

Em análise

Curiosamente, uma das áreas verdes que acabou extinta no final do ano passado foi afetada por emenda apresentada pelo atual chefe de gabinete de Evandro no Paço Municipal, vereador Eudes Bringel (PSD).

Fiscalização

Evandro Leitão intensificou no fim de semana agenda de fiscalização de obras ligadas à quadra chuvosa de 2025. Foram visitadas áreas de risco dos bairros Autran Nunes, Genibaú, Granja Portugal e Conjunto Esperança.

Quadra

As localidades, próximas à foz do Rio Maranguapinho, enfrentam riscos frequentes de alagamentos. A gestão destaca que já deu início a ações de limpeza de canais, mananciais e ruas dessas regiões.

Falando nisso

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), fiscaliza hoje, a partir das 8h, serviços de limpeza do canal São Miguel. A ação integra o plano operacional da Prefeitura para a quadra chuvosa deste ano.

Estrutura

No ano passado, equipe de transição de Naumi questionou andamento de ações de infraestrutura em várias comunidades, incluindo pontes e limpeza de canais. Críticas projetavam justamente início da época das chuvas.

Foto: Samuel Setubal Técio Nunes na equipe de Evandro Leitão causou o debate no Psol

Tensão no Psol continua

A Comissão Executiva do Psol Ceará aprovou no último fim de semana resolução liberando filiados da sigla no Estado a "compor governos municipais da esquerda, em especial nos municípios do Crato e de Fortaleza".

Indicação

Nova deliberação ocorre poucos dias após parlamentares do Psol cearense protestarem contra indicação de Técio Nunes (Psol), candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza em 2024, para o governo Evandro Leitão (PT).

"Exceção"

A decisão faz menção ainda a outra resolução nacional do partido, aprovada em 2022, que impedia dirigentes do Psol de integrarem governos eleitos na disputa daquele ano - agora, no entanto, no sentido de liberar composições.

Leia mais Roseno e Adriana reforçam pressão sobre Técio Nunes na gestão Evandro Sobre o assunto Roseno e Adriana reforçam pressão sobre Técio Nunes na gestão Evandro

Horizontais

Filmes do cineasta cearense Guto Parente foram recentemente adicionados à biblioteca da Mubi, serviço de streaming conhecido pela alta qualidade do acervo. /// Recomendação mais que óbvia da coluna é o longa Estranho Caminho, lançado no ano passado e com produção de Ticiana Augusto Lima.