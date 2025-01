Foco de racha com Sarto, IJF ganha novo repasse do Estado

Foto: FERNANDA BARROS IJF receberá cerca de 4 milhões de reais por mês do Estado

.

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou ontem aumento de R$ 72 milhões para R$ 120 milhões no repasse anual feito pelo Estado para a manutenção do Instituto José Frota (IJF). Com o incremento, a Prefeitura de Fortaleza receberá cerca de R$ 4 milhões a mais em todos os meses, o que foi celebrado em ato com Elmano e o prefeito Evandro Leitão (PT).

O IJF vive crise de falta de remédios e insumos básicos desde 2024, quando o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) moveu ação civil pública contra a gestão José Sarto (PDT) apontando problemas no atendimento da unidade. Na época, o pedetista atribuiu parte do problema ao governo Elmano, que teria diminuído repasses para o hospital após rompimento entre PT e PDT na eleição de 2022.

Wagner em BSB

Recentemente empossado como secretário de Administração e Finanças em Pacajus, o deputado Capitão Wagner (União) anunciou ontem que deixará a pasta ainda neste mês após receber convite do União Brasil em Brasília.

Caiado 2026

Wagner deverá assumir nova função no comando nacional do partido e ajudar na estruturação do União para as eleições de 2026. Ele deve atuar ainda pela candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), à Presidência.

Frei Tito

Frade dominicano que foi amigo de Frei Tito de Alencar durante seu exílio na França, Frei Xavier estará às 15h desta sexta-feira, 24, no anexo III da Alece para uma palestra sobre a luta por direitos humanos durante a Ditadura.

Memória

Intitulado "Resistir à opressão: um testemunho de Frei Xavier sobre Frei Tito", o evento será aberto ao público e contará com a participação da família do frade cearense, morto em decorrência da violência sofrida no período.

De volta

O deputado Júnior Mano (PL) reassumiu ontem mandato na Câmara dos Deputados. Ele estava licenciado desde setembro e retoma os trabalhos em meio a investigação que o inclui em um esquema de manipulação eleitoral em 2024.

Investigação

Segundo apuração da PF, esquema operou em 51 municípios do Ceará por meio de desvio de emendas parlamentares. Investigação envolve o prefeito Bebeto Queiroz (Choró), que está foragido. Júnior Mano nega irregularidades.

Foto: Samuel Setubal Julio Brizzi

Brizi e a "cidade lisa"

Situação "herdada" de José Sarto (PDT) nas finanças municipais já prejudica planos da nova gestão na Juventude de Fortaleza. É o que afirma o novo secretário Júlio Brizzi (Juventude): "(Estamos) vendendo o almoço para pagar a janta".

Novo prazo

Neste sentido, projetos esperados para a área, como construção de quatro novos Centros Urbanos de Cultura e Arte (Cucas) e novos programas, como o "Ocupa Jovem" e o "Horizonte Digital", podem ficar para o próximo ano.

"Recomeço"

"Restrição financeira grande. O Sarto deixou a cidade lisa", diz o secretário. "Não tem prazo para isso ainda. Temos que lutar para reorganizar a máquina, reduzir despesa, ir atrás de receita nova", destaca o secretário.

Horizontais

